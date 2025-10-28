В седьмой раз с начала октября. Россия снова атаковала газовую инфраструктуру Нафтогаза

Россия в седьмой раз за октябрь атаковала гражданскую газовую инфраструктуру (Фото: Нафтогаз)

В ночь на 28 октября армия страны-агрессора России нанесла удар по гражданским объектам газовой инфраструктуры группы Нафтогаз на Полтавщине.

Об этом сообщила группа Нафтогаз.

Это уже седьмая целенаправленная атака с начала октября, сообщила компания.

«К счастью, люди не пострадали — это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению. Никакого военного значения атакованные Россией объекты не имеют», — отметил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что единственная цель этих ударов — оставить украинцев без газа и тепла.

«Спасибо всем коллегам, которые работают над восстановлением атакованных россиянами объектов группы Нафтогаз», — добавил Корецкий.

Как сообщалось, 16 октября войска страны-агрессора России в шестой раз с начала октября массированно атаковали газовую инфраструктуру Украины. Ряд объектов в нескольких областях остановил работу.

В ночь на 15 октября армия страны-агрессора России атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз.

В ночь на 12 октября российские войска осуществили удары по энергетическим и газотранспортным объектам на территории Украины.

В результате атаки повреждены объекты в Донецкой, Одесской и Черниговской областях.

10 октября Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.

По информации агентства Bloomberg, российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине, в частности в результате массированных ударов по Харьковской и Полтавской областях.