На фоне ударов украинских дронов по НПЗ. Россия продлила запрет на экспорт бензина

Россия продлила запрет на экспорт бензина до 31 декабря (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Российское правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года и ввело ограничения для других видов топлива.

Об этом пишет The Moscow Times.

Запрет на экспорт бензина касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

Также введен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

При этом на поставки, которые осуществляют непосредственные производители этих видов топлива, запрет не распространяется.

Как сообщалось, Россия введет частичный запрет на экспорт дизельного топлива до конца года и продолжит действующий запрет на экспорт бензина, заявил 25 сентября вице-премьер-министр Александр Новак после серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ.

В России усилился дефицит бензина, возникший после атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Он шагает в центральные регионы страны, а цены на бензин рекордно растут.

При этом атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру России, которые продолжаются с начала августа, обвалили экспорт нефтепродуктов страны-агрессора.

Силы обороны Украины в ночь на пятницу, 26 сентября, поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.