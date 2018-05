"РФ получает инвестиции, а Украина - советы": Эксперты раскритиковали планы французов инвестировать в Россию

Эсперты раскритиковали подписание соглашения между российской компанией Novatek и французской энергетической компании Total в области сжиженного газа. Об этом сообщает Голос Америки.

Соглашение было подписано на прошлой неделе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

Сообщается, что проект будет воплощаться на севере Сибири и откроет возможности ежегодной добычи газа в объеме 19,8 миллиона тонн. В рамках соглашения, Total приобретет 10% в российском проекте в Арктике.

"2,6 миллиарда долларов инвестиций в Россию снова доказывают, что деньги преобладают над моралью. Макрон и Франция помогают финансировать войну путинского режима против Украины", – комментирует сделку бывшая первая леди Украины Екатерина Ющенко.

Total’s $2.6 b investment in Russia proves again that money trumps morality. Macron and France are helping to finance the Putin regime’s war against Ukraine. https://t.co/8vTgeusw5C — Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) 28 мая 2018 г.

"Украине говорят реформироваться, чтобы привлечь инвестиции, но по отношению к коррумпированной России, которая проводит воинственную, геноцидную политику, главы государств проявляют готовность к сотрудничеству и поддерживают масштабные инвестиции. Что это говорит нам о стандартных советах, которые дают Украине?", – отмечает политический аналитик из Канады Ариана Ґиць.

#Ukraine is told to reform in order to attract investment, but corrupt, war waging, genocidal #Russia gets heads of states expressing eagerness for cooperation and affirmation of massive investments. Now what does this tell us about the standard counsel given to Ukraine? https://t.co/A5ZndK123T - ArianaGic/АриянаҐиць (@GicAriana) 28 мая 2018 г.

"Неделю назад Макрон притворялся лидером свободного мира, теперь он говорит о сотрудничестве в области кибербезопасности с Путиным (эхо аналогичных замечаний Трампа), который координировал нападение на него и его страну в прошлом году. Унизительно", – пишет российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров, а затем добавляет. – "Макрон управляет Францией и Европой или только французской энергетической компанией Total для составления оппортунистических соглашений с Россией и Ираном? Он говорит как де Голль, но действует как Петан".

Is Macron leading France & Europe, or just the French energy company TOTAL for opportunistic deals in Russia & Iran? He's speaking like de Gaulle and acting like Petain. - Garry Kasparov (@ Kasparov63) 27 мая 2018 г.

"Когда царит стремление прибыли, компания продает всевозможные геополитические интересы. Обычно, дипломатическое давление США имело бы возможность предотвратить ужасное решение Total, но не сейчас, когда вторичные санкции США в отношении Ирана отравили наши отношения с Европой", – отмечает экс-сотрудник Пентагона и исследователь центра Байдена Майкл Карпентер.

When profit motive is king, a company will sell out all sorts of geopolitical interests. Normally US diplomatic pressure might have had a chance of averting this terrible decision by Total, but not now when US secondary sanctions on Iran have poisoned our relations with Europe. https://t.co/y9UryLst1J - Michael Carpenter (@mikercarpenter) 27 мая 2018 г.

"Макроновское умиротворение по отношению к Путину является возмутительным и опасным. Однако, склонение к Москве частично стало результатом политики Трампа по введению таможенных тарифов против Европы, одностороннего выхода из соглашения в отношении Ирана, выхода из Парижского соглашения по изменению климата и другое. Трансатлантические связи ослабевают", – отмечает Карпентер.