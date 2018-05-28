"РФ получает инвестиции, а Украина - советы": Эксперты раскритиковали планы французов инвестировать в Россию

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Соглашение было подписано на прошлой неделе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ

Соглашение было подписано на прошлой неделе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ

Эсперты раскритиковали подписание соглашения между российской компанией Novatek и французской энергетической компании Total в области сжиженного газа. Об этом сообщает Голос Америки.

Соглашение было подписано на прошлой неделе во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в РФ.

Сообщается, что проект будет воплощаться на севере Сибири и откроет возможности ежегодной добычи газа в объеме 19,8 миллиона тонн. В рамках соглашения, Total приобретет 10% в российском проекте в Арктике.

"2,6 миллиарда долларов инвестиций в Россию снова доказывают, что деньги преобладают над моралью. Макрон и Франция помогают финансировать войну путинского режима против Украины", – комментирует сделку бывшая первая леди Украины Екатерина Ющенко.

"Украине говорят реформироваться, чтобы привлечь инвестиции, но по отношению к коррумпированной России, которая проводит воинственную, геноцидную политику, главы государств проявляют готовность к сотрудничеству и поддерживают масштабные инвестиции. Что это говорит нам о стандартных советах, которые дают Украине?", – отмечает политический аналитик из Канады Ариана Ґиць.

"Неделю назад Макрон притворялся лидером свободного мира, теперь он говорит о сотрудничестве в области кибербезопасности с Путиным (эхо аналогичных замечаний Трампа), который координировал нападение на него и его страну в прошлом году. Унизительно", – пишет российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров, а затем добавляет. – "Макрон управляет Францией и Европой или только французской энергетической компанией Total для составления оппортунистических соглашений с Россией и Ираном? Он говорит как де Голль, но действует как Петан".

"Когда царит стремление прибыли, компания продает всевозможные геополитические интересы. Обычно, дипломатическое давление США имело бы возможность предотвратить ужасное решение Total, но не сейчас, когда вторичные санкции США в отношении Ирана отравили наши отношения с Европой", – отмечает экс-сотрудник Пентагона и исследователь центра Байдена Майкл Карпентер.

"Макроновское умиротворение по отношению к Путину является возмутительным и опасным. Однако, склонение к Москве частично стало результатом политики Трампа по введению таможенных тарифов против Европы, одностороннего выхода из соглашения в отношении Ирана, выхода из Парижского соглашения по изменению климата и другое. Трансатлантические связи ослабевают", – отмечает Карпентер.

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