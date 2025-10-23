Россия планирует поставить около 750 000 баррелей, или 100 000 тонн, смеси арктической тяжелой нефти ARCO и газового конденсата, разновидности легкой нефти в сирийский порт Банияс.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные LSEG.

" Россия давно рассматривает Сирию как ключевые ворота для своих торговых и военных операций на Ближнем Востоке и в Африке", - говорится в публикации. — Как российская нефть, так и газовый конденсат находятся под санкциями Запада, что усложняет их продажу на мировых рынках. Российские и сирийские официальные лица обсудили потенциальное сотрудничество в энергетической сфере на встрече в Москве в октябре».

Танкер Антарктика, судно класса Aframax, способный перевозить около 700 000-800 000 баррелей нефти, стоит на якоре близ порта Банияс после посещения районов вблизи российских портов Мурманск и Усть-Луга для загрузки нефти и конденсата, свидетельствуют данные LSEG.

Два трейдера заявили, что судно загружало нефть ARCO, произведенную российской Газпром нефтью, и конденсат, произведенный газовой компанией Новатек.

Россия поставила в Сирию несколько партий арктической нефти в начале этого года.

ARCO – это тяжелая нефть, добываемая на морской платформе Приразломная.

Один из трейдеров заявил, что ARCO не подходит для переработки на большинстве нефтеперерабатывающих заводов, если ее не смешивать с легкой нефтью или конденсатом.

« В сентябре в результате удара беспилотника по заводу по переработке газоконденсата компании „Новатек“ в Усть-Луге были остановлены два ее агрегата по переработке конденсата», — говорится в публикации. — «Из-за сбоя в Новатеке возникли излишки конденсата, доступные для экспорта».

Как сообщалось, диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин в Москве предложил дружбу сирийскому президенту Ахмеду аль-Шараа, хотя еще в 2016 году российский МИД угрожал « уничтожить» и его, и его группировку повстанцев Хайят Тахрир аш-Шам.

В конце марта 2025 г. Россия впервые в истории отправила Сирии арктическую нефть.

В марте Россия отправила дизельное топливо в Сирию на борту находящегося под санкциями США танкера. Это первая известная прямая поставка в эту ближневосточную страну более десяти лет.