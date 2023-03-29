Выстрел в ногу. РФ не может достроить новый ледокол, потому что разбомбила завод в Украине, выпускавший для него детали 29 марта, 10:28 Энергомашспецсталь после российского ракетного обстрела в мае 2022 года (Фото:Facebook / emssinfo)

РФ не может достроить атомный ледокол нового проекта Россия из-за того, что детали для него должен был производить украинский завод, который разбомбила российская армия.

Сроки сдачи ледокола Россия, намеченные на декабрь 2027 года, сорваны, а его стоимость может вырасти на 40−60%, пишет Коммерсантъ.

Как сообщает издание, план постройки ледокола предполагал, что крупные корпусные детали для ледокола — кронштейны гребных валов, ледовый зуб, кронштейны пера руля — поставит украинский завод Энергомашспецсталь, расположенный в Краматорске.

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Однако Энергомашспецсталь в ходе полномасштабной российской агрессии минимум дважды подверглась ракетным обстрелам — в апреле и мае 2022 года. Минобороны РФ также рапортовало об уничтожении завода.

Контракт на изготовление необходимых деталей с новым изготовителем до сих пор не заключен, а сроки их поставок предварительно перенесены на август 2025 года.

Энергомашспецсталь к началу российского вторжения входила в структуру госкорпорации Росатом.

В 2022 году завод вошел с перечень компаний, которые могут быть национализированы Украиной, но в собственность государства так и не перешел.

Контракт на строительство ледокола Россия был заключен в апреле 2020 года. На середину марта-2023 вместо 15% от общего объема плановых работы выполнено лишь 5%.