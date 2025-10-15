Вытеснила США. Россия нашла еще одного крупного покупателя нефтехимического сырья

Россия вытеснила США с позиции основного поставщика нафты (также лигроин, продукт нефтепереработки, получаемый при перегонке нефти) в Венесуэлу.

Этот продукт необходим южноамериканской стране для разведения сверхтяжелой нефти, поскольку торговая политика Вашингтона заставляет две страны, находящиеся под санкциями, углублять экономическое сотрудничество.

Об этом пишет Boomberg.

По данным Kpler, с марта по октябрь поставки лигроина из США сократились до нуля, тогда как поставки из России за тот же период составили более семи миллионов баррелей. Поставки, составлявшие около 49 000 баррелей в день в августе и 69 000 баррелей в день в сентябре, также являются первой зафиксированной волной поставок нефти из Москвы в Каракас за почти шесть лет, пишет Boomberg.

Венесуэле нужен лигроин, продукт, который можно использовать в качестве разбавителя, чтобы разбавить свою смолообразную нефть и обеспечить ее транспортировку по трубопроводам для экспорта в такие страны, как Китай, одного из ее основных покупателей.

Эта южноамериканская страна начала искать нового поставщика лигроина после того, как президент США Дональд Трамп в начале этого года ужесточил санкции против ее нефтяного сектора, отозвав лицензию времен Байдена для некоторых энергетических компаний, включая Chevron Corp. на работу в стране.

«Отзыв лицензии Chevron завершил примерно 18-месячную историю США как почти эксклюзивного поставщика лигроина в Венесуэлу, которая предлагала американским нефтеперерабатывающим заводам удобный рынок для излишков легких продуктов», — говорится в публикации, — «Лигроин из США поставлялся в Венесуэлу через нескольких поставщиков, некоторые из которых являются партнерами в нефтяных предприятиях с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA».

Затем Венесуэла попросила Китай помочь заполнить пробел, но безуспешно. В предыдущие годы она обращалась к Ирану за этим продуктом, но российский лигроин быстро стал более качественной и, вероятно, более дешевой альтернативой иранскому продукту, пишет Boomberg.

Хотя Россия и Венесуэла имели различные соглашения по нефти и газу в прошлом, новое направление поставок позволяет Москве избавиться от излишков лигроина после потери доступа к европейским рынкам из-за международных санкций за вторжение в Украину, говорится в публикации.

Как сообщалось, в первом полугодии 2025 года Тайвань импортировал российский лигроин на сумму 1,3 млрд долларов и стал крупнейшим в мире его импортером. Среднемесячный импорт этого российского товара в Тайвань вырос почти в шесть раз в период с 2022 года по первое полугодие 2025 года.

В августе Россия отправила свою первую партию лигроина во Вьетнам, ища новых покупателей для поддержки продаж, пострадавших от западных санкций.

Среди крупнейших покупателей российского сырья для нефтехимии — Индия и Китай. С момента введения Евросоюзом в феврале 2023 года санкций на импорт нефтепродуктов из РФ экспортные потоки лигроина из российских портов были переориентированы преимущественно в страны Азии, а также в Турцию, Бразилию и Африку.

Лигроин является основным сырьем в нефтехимической промышленности для производства олефинов и ароматических соединений, которые затем используются для производства широкого спектра продуктов, включая пластмассы, синтетические вещества и различные другие химические вещества, а также для смешивания бензина.