Изоляция агрессора. РФ не приняли ни в одну из трех групп совета Международной организации гражданской авиации 5 октября, 12:41 Штаб-квартира ИСАО в Монреале (Фото:REUTERS/Christinne Muschi/File Photo/File Photo)

Страна-агрессор Россия по итогам голосования в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) не вошла ни в одну из трех групп органа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение ICAO.



В совет ICAO входят 36 стран, его переизбирают три года на ассамблее, на которую собираются представители 193 стран — членов организации. Совет разделен на три группы: в первую попадают государства, имеющие первостепенное значение для мирового авиатранспорта, во вторую — значимые для обеспечения международной аэронавигации. Третья группа государств формируется только по географическому принципу, чтоб в совете были представлены все континенты.



Видео дня

В первую группу переизбрались: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, во вторую — Аргентина, Египет, Индия, Мексика, Нигерия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка и Испания, а ее новыми членами стали Австрия, Исландия, Венесуэла.

В третьей группе места сохранили Экваториальная Гвинея, Малайзия, Республика Корея, ОАЭ, а новыми членами стали Боливия, Чили, Сальвадор, Эфиопия, Гана, Ямайка, Мавритания, Катар, Румыния и Зимбабве.

Напомним, Россию в субботу не переизбрали в совет ИКАО — она не набрала достаточно голосов. Россия вместе со странами Большой семерки, Китаем, Бразилией и Австралией имела в совете кресло как «государство, играющее ведущую роль в области воздушного транспорта».

В июле газета The Washington Post сообщала, что российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 пассажирских самолетов и множество комплектующих, взявших в лизинг у иностранных компаний.



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза, США, Канада, Великобритания и другие страны закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов России. Ответная страна-агрессор также закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран.