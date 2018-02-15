Результаты года: интервью учредителя Audi Центр Одесса Юг Максима Шкиля

Вы – учредитель самого большого в Украине дилерского центра Audi, который также стал первым дилерским центром в концепции Audi Sport в Украине. Прокомментируйте год работы Audi Центр Одесса Юг. Каковы достижения? Были ли ошибки?

С момента основания и до сегодняшнего дня компания Audi Центр Одесса Юг показывает стремительную динамику роста – 8 лет на автомобильном рынке Украины и, как Вы верно заметили, ровно год с открытия концепт шоу-рума Audi Terminal, который стал первым официальным дилером Audi Sport в стране.

Общая площадь Audi Центр Одесса Юг составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Это действительно самый большой в Украине дилерский центр Audi, который имеет ультрасовременную станцию технического обслуживания на четырнадцать постов, включая два поста «интерактивной» приемки, а также шоу-рум на 17 автомобилей, в котором представлены новейшие модели Audi, которые только выходят на рынок.

Команда весь год упорно работала над тем, чтобы вдохновлять и удивлять клиентов. Мы разработали выгодные программы лояльности и финансирования, уникальные программы страхования эксклюзивно для клиентов нашего центра. Отдельно нужно отметить Сервисный Центр терминала: на сегодняшний день оказывается полный спектр услуг гарантийного и постгарантийного обслуживания, кузовного ремонта, был разработан и внедрен спектр новых услуг по детейлингу. Услуги по обслуживанию автомобилей усиливаются выгодными предложениями на запасные части и аксессуары. Также у нас есть парк тестовых автомобилей, включая Audi SQ7. Мы готовы предоставить восемь подменных авто нашим клиентам в случае проведения гарантийного ремонта или случившегося ДТП.

В 2017 году велась активная работа по обновлению автомобильного ряда в выставочном шоу-руме автоцентра, чтобы одесситы первыми в Украине могли познакомиться с европейскими новинками концерна Audi, а также увидели и смогли приобрести уникальную по палитре и комплектациям линейку Audi Exclusive.

Как результат – первое место по продажам автомобилей премиум сегмента в Одессе и лидеры по продажам Audi в Украине.

Максим Викторович, что важного произошло в 2017 году и чего можно ожидать от 2018-ого почитателям Audi?

Самым важным событием для всех поклонников бренда Audi в 2017 году стала долгожданная мировая премьера флагмана модельного ряда Audi, модели А8, которую одесситы смогут увидеть в нашем салоне во второй половине февраля.

Также в 2017 году мы презентовали Audi Q5, динамичный и стильный автомобиль, который уже успел стать одним из фаворитов наших клиентов.

Как официальный дилер спортивной линейки, мы провели неделю Audi Sport в Одессе, в рамках которой с гордостью представили одесситам спортивную версию SQ5, автомобиля, который поражает воображение своими техническими характеристиками и инновационными решениями.

2018 год обещает быть не менее динамичным в плане новинок бренда Audi: с нетерпением ждем выхода в свет новых моделей А7 в первой половине года и А6, Q8 – во второй.

Как вы оцениваете стремительный переход авторынка на Евро-6? Аudi готов к такой «моде» в конструировании премиальных моделей?

Стремительный переход на стандарт Евро-6 – не дань моде, а обычная практика для европейского потребителя. Неоспорим тот факт, что Украина – полноправный европейский партнер, поэтому стандарты, принятые в Европе – норма и для нас.

Все автомобили, представленные в нашем салоне, соответствуют стандарту Евро-6, и в полной мере обслуживаются в Сервисном Центре.

Более того, на сегодняшний день мы можем предложить нашим клиентам продажу и обслуживание любого автомобиля Audi, который есть в Европе.

Можете назвать самую продаваемую модель Audi в 2017 году?

Абсолютными лидерами по количеству продаж в 2017 году стали Q7 и Q5.

Тот факт, что Q7 пользуется сейчас наибольшей популярностью, не является случайностью, этот флагман SUV класса – результат воплощения амбициозной идеи непрерывного совершенствования. Самый быстрый в своем сегменте, Q7 демонстрирует потрясающую управляемость и легкость. И, конечно, внешний дизайн и комфортный салон – не последний аргумент в пользу такого выбора.

Audi Q5 – легкоуправляемый, компактный автомобиль для езды в городе. Бестселлер класса компактных внедорожников, за восемь лет выпуска было продано свыше 1.6 миллиона экземпляров, это абсолютный рекорд! Автомобиль по уровню оснащения ничем не уступает более старшим моделям концерна.

Также высоким уровнем продаж в прошлом году отмечена яркая и молодежная Audi А3, которая хорошо знакома ценителям бренда.

Ваш клиент: кто он? С какими запросами выступает?

Человек, выбирающий бренд Audi, это в первую очередь тот, кто разделяет основные ценности бренда – технологичность и инновации.

Наш клиент – это успешная личность, которая не ищет компромиссов в вопросах своих ощущений, так как сама любит быть за рулем и наслаждаться абсолютной управляемостью, динамикой и драйвом.

Audi сегодня – это технологии, опережающие время; безапелляционный комфорт, выдающийся дизайн и, конечно, самые яркие эмоции от вождения.

Профессионалы нашей команды хорошо понимают клиентов и помогают им реализовывать свои желания, выступая проводником в мир высоких технологий Audi.

Несколько слов о проектах Терминала, если такие есть?

Терминал активно принимает участие в жизни города, поддерживая и развивая разные социальные направления.

Поддержка тех, кто в ней нуждается больше всего, – неотъемлемая часть нашей социальной политики. В рамках благотворительного проекта, который Audi Центр Одесса Юг основал в этом году, была оказана помощь детям с ограниченными возможностями из Красносельского дома-интерната.

Четвертый год подряд мы являемся партнерами Международного литературного фестиваля в Одессе, который несет высокую цель развивать культурный уровень событий в регионе.

Спорт – не менее важная составляющая жизни счастливых и успешных людей, и именно поэтому в прошлом году командой Терминала была подарена городу новая баскетбольная площадка на Трассе здоровья.

Основные планы Вашей команды на 2018 год?

Первый пункт в планах команды на 2018 год – сохранить динамику развития и роста, а также превзойти результаты 2017 года. Также среди амбиций на этот год – охват рынка всего Юга Украины.

Командой Сервиса запланировано развитие и расширение спектра услуг по обслуживанию, кузовному ремонту и увеличение выгодных предложений в этом направлении для наших клиентов.

И, конечно, будем радовать одесситов новинками из Ингольштадта – менее чем через месяц в салоне можно будет увидеть инновационную А8, а дальше – с нетерпением ждем новые версии А6, А7 и абсолютно новый кроссовер Q8.