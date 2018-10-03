Рева раскритиковал премии Нафтогаза за победу над Газпромом

Наблюдательный совет Нафтогаза Украины приняла решение о о начислении высокой премии правлению компании без утвержденного финансового плана.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире Радио НВ.

"Речь не идет об их зарплате, ведь это прописано контрактом. Бонусные выплаты - это то что правление Нафтогаза решает дополнительно к зарплате... Мы запретили это делать, исходя из того, что для того, чтобы платить премии, должен быть утвержден финансовый план Нафтогаза", - сказал он.

По словам министра, Национальное антикоррупционное бюро должно было бы отреагировать на такое решение наблюдательного совета компании.

"Странно, почему НАБУ не реагирует на это... Это настолько очевидные вещи, которые должны были бы заинтересовать (НАБУ)...Проверить как это происходило и не было превышения обязанностей", - отметил Рева.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

28 мая стало известно, что Газпром направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения арбитража по транзитному контракту.