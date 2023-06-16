Решение в пользу Фирташа. Суд Вены отказал в его экстрадиции в США — дело о выдаче начнут рассматривать заново 16 июня, 15:29 Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии еще в 2014 году (Фото:NV)

Австрийский суд 16 июня заявил, что вынес решение в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в многолетней тяжбе из-за требования США об экстрадиции. Это дело начнут рассматривать заново.

Об этом сообщает AP.

В США Фирташа обвиняют в попытках подкупить индийских чиновников, чтобы получить доступ к разработкам месторождений ильменита — сырья для производства титана, который используется в американском авиастроении, в частности Boeing.

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Фирташ был арестован в Австрии в 2014 году, а затем освобожден под залог в 125 млн евро ($136 млн). Венский суд первоначально отклонил экстрадицию на том основании, что обвинение было политически мотивировано.

Суд высшей инстанции в феврале 2017 года отклонил это довод как недостаточно обоснованный и постановил, что Фирташ может быть экстрадирован. Верховный суд Австрии оставил в силе это решение в 2019 году. Министр юстиции Австрии одобрил экстрадицию.

Однако судья венского суда постановил, что она может быть осуществлена только после принятия решения по ходатайству защиты возобновить дело. Фирташ подкрепил это ходатайство в июне 2019 года «многочисленными документами, в том числе письменными свидетельскими показаниями», уточняет агентство.

В марте 2022 года суд Вены отказал в возобновлении дела. Но в пятницу, 16 июня, высшая судебная инстанция заявила, что вынесла решение в пользу Фирташа и разрешила возобновление процедуры экстрадиции, отменив решение 2017 года. Причиной стали новые предоставленные доказательства.

«Судьям в Вене теперь придется заново рассматривать вопрос о том, можно ли отправить Фирташа в США», — сообщает AP.