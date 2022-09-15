Беспрецедентные масштабы и запасы. В Укрэнерго рассказали, благодаря чему удается восстанавливать электросети 15 сентября, 12:39 Линия электропередач (Фото:analogicus / Pixabay)

Благодаря тому, что в предыдущие годы Укрэнерго провела масштабное обновление энергетического оборудования, у компании сформирован большой аварийный запас для оперативного выполнения ремонтов.

В НЭК Укрэнерго рассказали, благодаря чему удалось оперативно возобновить поставки электроэнергии в регионы Украины, которые были обесточены в результате масштабного обстрела украинской энергетической инфраструктуры российскими ракетами 11 сентября.

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«Мы много раз говорили, что важно иметь аварийный запас. Причем не столько материалов, таких как провод или изоляция, чтобы чинить повреждения на воздушных линиях. А оборудования, которое является более редким, дорогостоящим и в производстве занимает от 8 до 15 месяцев. У нас есть такое оборудование», — рассказал во время брифинга Владимир Кудрицкий, председатель правления Укрэнерго, отвечая на вопрос журналиста НВ Бизнес. Он пояснил, что это б/у оборудование, запасы которого появились благодаря реконструкции, которую последние 5 лет проводила компания. В Укрэнерго не уточняют характер разрушений и повреждений, которые пришлось устранять.

Топ-менеджер назвал масштабы работ, выполненных во время реконструкции беспрецедентными. Поэтому и запасы, в том числе, б/у оборудования также беспрецедентны. «[Выполнены] объемы реконструкции и строительства, расширения магистральных сетей, которые вероятно наблюдались только в 70-х годах прошлого века, когда эта сеть строилась», — пояснил Кудрицкий.

Напомним, что вечером 11 сентября войска РФ ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и других регионах Украины.

Поэтому частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение удалось полностью восстановить почти во всех регионах.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в результате массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины было обесточено 40 подстанций и сотни тысяч домохозяйств.



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