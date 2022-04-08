Эвакуация бизнеса. 90 украинских предприятий уже начали работать на новом месте
1,5 тысячи украинских предприятий подали заявку на релокацию производства (Фото:Swen Pfoertner / Reuters)
По состоянию на 8 апреля 220 украинских предприятий перемещены из зоны боевых действий в безопасную местность, 90 из них уже возобновили производственный процесс.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
В общей сложности органы власти получили около 1,5 тыс. заявок на релокацию предприятий, 471 из них обработана и передана на транспортировку.
Заявку на релокацию бизнеса можно подать по ссылке. Присоединиться к логистике можно здесь.
- Где найти персонал на новом месте. В Украине запустили проект по помощи бизнесу, эвакуированному из-за войны
- 86% приостановили или сократили работу. Как война повлияла на бизнес, как отреагировали предприниматели, чего ожидают от государства
- Странная идея или рабочий вариант? Что предлагает айтишникам Закарпатье и кто сможет получить отсрочку от мобилизации
Как сообщалось, по состоянию на конец марта было эвакуировано 98 предприятий.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.