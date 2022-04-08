Эвакуация бизнеса. 90 украинских предприятий уже начали работать на новом месте 8 апреля, 13:57 Цей матеріал також доступний українською 1,5 тысячи украинских предприятий подали заявку на релокацию производства (Фото:Swen Pfoertner / Reuters)

По состоянию на 8 апреля 220 украинских предприятий перемещены из зоны боевых действий в безопасную местность, 90 из них уже возобновили производственный процесс.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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В общей сложности органы власти получили около 1,5 тыс. заявок на релокацию предприятий, 471 из них обработана и передана на транспортировку.

Заявку на релокацию бизнеса можно подать по ссылке. Присоединиться к логистике можно здесь.

Как сообщалось, по состоянию на конец марта было эвакуировано 98 предприятий.

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