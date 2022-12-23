Поставщик BMW и VW. Где открывает новый цех Centravis — украинский поставщик компонентов для мировых автопроизводителей

23 декабря, 07:41
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Продукция Centravis (Фото:Centravis)

Продукция Centravis (Фото:Centravis)

Автор: Артем Ильин

Украинский производитель бесшовных труб из нержавеющей стали Centravis (Никополь) расширяет производство в Украине благодаря релокации части производственных мощностей.

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«В январе в Закарпатской области, в Ужгороде, заработает наш новый цех, в котором мы сосредоточили оборудование по производству трубок для топливных систем автомобилей. Это примерно 10% наших мощностей», — рассказал НВ Бизнес Юрий Атанасов, СЕО и совладелец Centravis.

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По словам бизнесмена, компания взяла в аренду цех общей площадью 8 тыс. кв. Здесь будут работать около 100 человек.

"Это наращивание производства инструментальных труб и труб для автомобильного сегмента, которые мы производим в Никополе в больших объемах", - говорит Атанасов. В настоящее время компания занимает второе место в мире в этом сегменте. Centravis намерена создать в Ужгороде специализированное производство труб такого назначения и вдвое увеличить выпуск этой продукции. "Рассчитываем, что новое производство в Ужгороде, ближе к западной границе, усилит наши позиции в сотрудничестве с ведущими автомобильными брендами Европы и Америки", - уточнил СЕО Centravis.

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Ранее в интервью Бизнес Юрий Атанасов рассказывал , что они являются ключевым поставщиком трубок для топливных систем BMW и Volkswagen. Идут продажи в США и Японию.

Centravis – один из крупнейших в Европе производителей нержавеющих труб. Принадлежит семье Атанасовых. Производственная площадка в Никополе объединяет трубопрессовый и трубоволочильный цеха, которые до 2000 года являлись частью Никопольского Южнотрубного завода, в прошлом крупнейшего промышленного комплекса по производству бесшовных труб.

Centravis — №2 в глобальном рейтинге поставщиков трубок для топливных систем двигателей внутреннего сгорания. В портфеле предприятия эта продукция занимает около 20%.

Теги:   Ужгород Трубы Металлургия Никополь Никопольский пивденнотрубный завод Бесшовные трубы Centravis релокация бизнеса

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