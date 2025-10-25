Когда заканчивается терпение. ЕС не понравилось, что в российских вузах решили преподавать мастерство обхода санкций
Ректор ВШЭ попал под экономические ограничения (Фото: imrussia.org)
В новый, 19-й, пакет санкций Европейского Союза вошел Никита Анисимов, ректор российской Высшей школы экономики, которая учит обходить экономические ограничения.
Об этом, как передает LIGA.net в Брюсселе, сообщил анонимный чиновник Еврокомиссии.
«Возможно, вы знаете, а может и нет, что российский университет ВШЭ разработал специальную программу по обходу санкций и защите российских актеров от санкций. Поэтому мы решили, что было бы неплохо наложить санкции на ректора университета, чтобы он имел возможность поделиться со студентами собственным опытом», — заявил чиновник.
На сайте вуза есть программа по повышению квалификации под названием «Санкционный комплаенс», запланированная на начало 2026-го.
Университет заявляет, что это «практико-ориентированный курс, дающий реальные инструменты для работы в условиях экономических санкций». В частности, ВШЭ обещает научить своих соискателей «эффективно контролировать санкционные риски».
Ранее сообщалось, что в России искусство обходить международные санкции будут преподавать в вузах.
В Высшей школе экономики РФ начнет действовать магистерская программа по обучению обхода международных санкций.
Вуз позиционирует ее как «первую в России» магистратуру, где слушателей научат «определять и выявлять риски санкций и (или) других мер негативного воздействия со стороны надзорных органов для компаний».
Магистратура с двухлетним сроком обучения входит в группу программ по направлению «международный корпоративный комплаенс». Бюджетных мест в ней нет, а стоимость обучения достигает 490 000 рублей (6260 долл.) за один год. Программа предусматривает 20 мест для граждан РФ и два — для иностранцев.