Регулятор задумался о переносе работы новой схемы газового рынка

Укртрансгаз обратилась к НКРЭКУ с просьбой установить более длительный срок для внедрения суточной балансировки

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует рассмотреть вопрос переноса срока введения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 ноября.

Об этом свидетельствует проект решения к заседанию на 28 сентября НКРЭКУ.

Согласно ему, компания Укртрансгаз обратилась к НКРЭКУ с просьбой установить более длительный срок для внедрения суточной балансировки с целью проведения тестирования информационной платформы оператора газотранспортной системы со всеми субъектами рынка природного газа.

Отмечается, что перенос введения суточной балансировки газа с 1 октября на 1 ноября возможен лишь в случае предоставления Укртрансгазом обоснованных объяснений необходимости продолжения мероприятий по проведению тестирования информационной платформы оператора ГТС, доработки программного обеспечения, необходимого для запуска суточной балансировки.

Напомним, что ранее НКРЭКУ сообщила о невозможности перенести сроки вступления в силу новой редакции Кодекса ГТС. Таким образом, регулятор отказался переносить переход на суточную балансировку с 1 октября.