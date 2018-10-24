Регистрации электромобилей в Украине побили рекорд

За первые 9 месяцев 2018 года регистрации электромобилей в Украине выросли на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 3 798 единиц, что также на 533 автомобиля больше, чем за весь 2017 год.

Об этом сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАО) на основе анализа данных МВД, передает агентство Интерфакс-Украина.

В статистику вошли первичные и вторичные регистрации электромобилей, а также ввезенные из-за границы авто (по удостоверению таможни), тогда как перерегистрации и временные регистрации в нее не входят.

В общем количестве регистраций на долю первичных приходится 35,5%, или 1 348 автомобилей (за 9 мес. 2017 года – 36,1%, или 891 авто). Вторичные регистрации составили 2 287 автомобилей (60,2%) против 1 325 (53,7%) годом ранее, ввезенные из-за рубежа – 163 автомобиля (4,3%) против 251 (10,2%).

"И если в первом квартале количество регистраций автомобилей с электроприводом почти не выросло, то во втором и третьем кварталах украинцы стали активно использовать льготные условия ввоза ", – констатируют в Федерации.

Так, третий квартал показал прирост 40% в сравнении со вторым и 117% в сравнении с третьим кварталом прошлого года. При условии сохранения таких темпов роста, в четвертом квартале количество регистраций может впервые превысить 2 тыс. автомобилей, добавили в Федерации.

Пятерка лидеров по количеству регистраций электромобилей: на первом месте с большим отрывом держится Nissan (2 492 автомобиля, или 65,6% всех регистраций), следом идут Tesla (267, или 7% всех регистраций) и BMW (251, или 6,6% всех регистраций). На четвертом месте – Renault (138, или 3,6%), пятое занимает Mercedes-Benz (121, или 3,2%).

Напомним, что с 1 января 2018 года сроком на год начали действовать льготы на импорт электромобилей в Украину. Эксперты прогнозируют, что с учетом всех факторов купить электрокар в Украине можно на 17-20% дешевле.

В 2017 году первичный рынок легковых электромобилей Украины (новых и старых) вырос в 2,3 раза в сравнении с 2016 годом – до 2 697 единиц. При этом, подавляющее большинство приобретенных украинцами автомобилей уже были в употреблении.