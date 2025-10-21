Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса (АУОГБ) приветствует инициативу PlayCity создать обновленный реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх, поскольку это уменьшает риски операционной деятельности лицензированных операторов игорного рынка.

Об этом сообщил Александр Когут в комментарии изданию NV.

«Конечно, участники рынка обеими руками поддерживают эту инициативу — это очень правильное решение PlayCity. Во-первых, это сделает всю индустрию более ответственной, а украинцы будут лучше защищены от лудомании. Отрасль в этом заинтересована. Во-вторых, перезапуск реестра снизит риски операционной деятельности для операторов игорного бизнеса. Речь идет, в частности, о рисках получения штрафов. Реестр, который был создан ранее, работает, но, по нашему мнению, требует существенного усовершенствования»,— прокомментировал Когут.

По его словам, программное обеспечение, которое обеспечивало функционирование предыдущего реестра, было «сырым» — в нем существовало немало технических ошибок, которые необходимо исправить.

«Сегодня все операторы работают с этим реестром и имеют ключи доступа для внесения новых лиц и проверки игроков, которые заходят на онлайн-платформы.

Однако такая проверка не всегда проходила успешно из-за технических сбоев в работе системы. Это приводило к росту риска штрафов от регулятора.

Например, бывали случаи, когда реестр не подтверждал, что человек есть в нем, а потом выяснялось, что игрок обошел систему — скажем, использовал загранпаспорт вместо отечественного. Сейчас, насколько я понимаю, новый реестр будет привязан в том числе к налоговому номеру, а в дальнейшем — с другими государственными реестрами", — отметил Когут.

Новая система ведения реестра лудоманов предусматривает создание личных кабинетов граждан для подачи заявления о самоограничении и возможностью его подачи через онлайн-системы организаторов азартных игр. Александр Когут убежден, что регулятор игорного бизнеса PlayCity и Министерство цифровой трансформации быстро справятся с этой задачей, ведь имеют компетентные команды.

«У PlayCity и Минцифры есть все необходимые ресурсы — достаточное количество проектных менеджеров и профессиональных специалистов, чтобы оперативно создать и внедрить новый программный продукт. Главное, что этот реестр не будет формальностью, а реально будет работать и выполнять важную социальную миссию — защиту игроков от лудомании.

Если нужны консультации рынка — мы всегда готовы поддержать, ведь это история об ответственности игорного бизнеса. Мы хотим, чтобы этот предохранитель работал максимально эффективно. Надо больше освещать эту проблему, чтобы общество осознавало ее и создавало дополнительные предохранители. Ведение такого реестра — это основа принципа Responsible Gambling, который является базовым для нашей индустрии", — подчеркнул Александр Когут.

Ранее Ассоциация сообщала, что все ее члены возьмут на себя обязательства соблюдать «Стандарты защиты интересов клиентов», которые будет принимать Совет Ассоциации и которые будут включать «Меры ответственной дистанционной игры« (Responsible Remote Gambling Measures).

Этот европейский стандарт, разработанный Европейским комитетом по стандартизации (CEN), содержит 134 специальные меры для внедрения — в частности, по защите уязвимых клиентов, предотвращению участия несовершеннолетних в азартных играх, борьбе с мошенничеством, обеспечению ответственной маркетинговой практики и защите конфиденциальности клиентов.

Ассоциация украинских операторов игорного бизнеса — независимая саморегулируемая организация, объединяющая ведущих лицензированных операторов индустрии. Ее цель — формирование прозрачных правил функционирования рынка и противодействие нелегальному бизнесу.

Члены Ассоциации ежегодно платят более 10 млрд грн налогов, что составляет более 70% всех налоговых поступлений отрасли.

С февраля 2025 года государственную политику в сфере азартных игр формирует Министерство цифровой трансформации Украины, а с марта — создан новый регулятор PlayCity, который подотчетен Кабинету Министров Украины и координируется Первым вице-премьер-министром — Министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым.