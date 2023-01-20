Лучше «сидеть на схемах, как Ермак, Татаров или Тимошенко». Реакция соцсетей на подозрение Коболеву в хищении более 229 млн грн 20 января, 13:55 Андрей Коболев, экс-глава правления Нафтогаза (Фото:Нафтогаз)

19 января НАБУ и САП сообщили бывшему главе правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

NV. Бизнес собрал реакцию экспертов в соцсетях на этот инцидент.



Партнер в юридической фирме Анте Андрей Гук заявил, что подобные дела по премиям в госкомпаниях обычно заводятся для того, чтобы поставить на место нелояльных: «Такое производство по премиям это неправильно, несправедливо, глупо и не должно вообще происходить».



Видео дня

«То, что количественное выражение цифр шокирует рядового гражданина и удовлетворения украинских национальных негативных чувств к таким цифрам и всеобщее недоверие к руководителям госпредприятий и органам не может быть причиной уголовного преследования нормального публичного премирования», — написал Гук.

Редактор проекта «Наши деньги» Юрий Николов заявил, что $ 10 млн премии Коболеву за историю с Газпромом — разумный и оправданный размер.

«Претензии к этому размеру, имхо, идут от людей с отличным от моего капиталистического представления о справедливости», — объяснил Николов.

Однако, по его словам, «капитализм — не индульгенция».

«Действующее постановление правительства запрещало выплачивать главе Нафтогаза премию более чем оклад за 36 месяцев. У него была зарплата в 1 млн грн в месяц. То есть, он мог претендовать на премию 36 миллионов гривен, или $1,3 миллиона по курсу. А выписал $10 миллионов. И это юридическая история, которая будет дальше рассматриваться в суде», — написал Николов.

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов вспомнил, что дважды имел дела по «неправильной выплате премий» за свою каденцию в госорганах. Он отметил, что «если нужно придумать, как докопаться, это одни из самых легких дел для правоохранителей».

«Настоящие „профи“ никаких зарплат и премий не получают, как-то справляются, покупают мерседесы и виллы и без них. Да и выигрывать дела у Газпрома, в отличие от Андрея Коболева, не надо — проигрывать и „вышки Бойко“ покупать гораздо легче и приятнее», — заявил Нефедов.

Депутат Верховной Рады VIII созыва Борислав Береза заявил, что объявление о подозрении Коболеву, это «не только удар в штангу от НАБУ, но и плохая информация».

«Это откровенный намек, как нужно работать в Украине. Можно сидеть на схемах, как Ермак, Тимошенко или Татаров, а можно получить официальную премию за то, что сэкономил стране миллиарды долларов, а также отсудил у России еще 3 миллиарда в казну страны. За первое тебя трогать не будут, а за второе начнут догонять», — заявил Береза.

«Предшественники раньше за долги за газ отдавали стратегические самолеты и ракеты или разрешали размещать военные базы на территории Украины, с которых потом нас атаковали. Но это ведь не о премиях. Это сигналы, которые мы посылаем обществу и партнерам. О современных наших приоритетах и ценностях», — отметил эксочельщик Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.



Как сообщалось, 19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву в том, что он, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил выплату премий более чем на 229 млн грн в 2018 году.

Сам Коболев заявил, что вернулся в Украину, не скрывается от следствия и планирует «доказывать свою правоту».

Прокурор просит применить к экспредседателю правления Нафтогаза Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 365 млн грн.

Суд объявил перерыв до 23 января. Перед этим защита Коболева пригласила сутки ознакомиться с примерно 800 страницами подготовленных материалов, но суд ему отказал. Защита требовала отвода судьи, аргументировав это его «предвзятостью».

Слушайте подкаст на эту тему