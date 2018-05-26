"Развитие в Украине идет очень успешно": Порошенко и президент нефтяной компании SOCAR обсудили сотрудничество в сфере поставок авиатоплива

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Администрация президента

"В следующем году все внимание будет уделено Украине" - президент SOCAR

Президент Украины Петр Порошенко и президент Азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере поставок высококачественного авиационного топлива и возможного его производства в Украине. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Отмечается, что такое решение может быть актуальным в связи с резким увеличение авиационного пассажиропотока в украинских аэропортах, в частности Борисполя, Львова, Харькова, Днепра, Одессы и других украинских городов.

Стороны также обсудили "турецкие проекты" компании, вовлеченность в них Украины и перспективы дальнейшего развития нефтеперерабатывающего комплекса нашей страны.

"В следующем году, по окончании стратегических проектов в Турции, все внимание будет уделено Украине. Поскольку развитие здесь идет очень успешно", – отметил президент SOCAR и заявил, что "за десять лет работы в Украине, только сейчас созданы хорошие условия для бизнеса".

Президент Украины отметил, что Украина должна в полной мере воспользоваться возможностями развития и углубления сотрудничества, в том числе и в области энергетики, а также подчеркнул важность использования этого потенциала для диверсификации энергоснабжения в Украину.

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic – SOCAR) – один из крупнейших операторов мирового топливно-энергетического рынка. Ключевые направления деятельности компании: освоение новых месторождений, добыча нефти и газа, переработка нефтепродуктов, трейдинг, научно-исследовательская деятельность.

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