Как владелица разрушенной в Буче фермы восстанавливает хозяйство и планирует запуск линии по фасовке овощей 25 ноября, 18:29 Партнерский проект Ксения Костенко, фермер и владелица ТМ Plant Feed

Этот материал — часть проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим громадам достичь продовольственной безопасности.

«Одиннадцать кадыровцев полтора часа из автоматов били по базовой станции мобильной связи, расположенной на крыше моей фермы», — рассказывает Ксения Костенко, фермер и владелица ТМ Plant Feed, вспоминая, как ее хозяйство в Бучанском районе весной оказалось в российской оккупации. Через месяц агрессоры почти полностью разрушили недвижимость предпринимательницы. В ее дом, перед тем заминированный, попала российская ракета, а из фермы вывозили все ценное, помещение расстреливали, а вмонтированные в бетон унитазы засорили. На полях, где Ксения Костенко с помощниками выращивала свеклу и морковь, до сих пор могут быть мины. Оборудование для изготовления органического удобрения — собственной разработки фермера — приходится ремонтировать и докупать. Но Ксения убеждена, что, несмотря на проблемы от российских захватчиков, она все отстроит, и мечтает о развитии предприятия. В этом ей поможет грант от программы TalentA, основанной международной сельскохозяйственной компанией Corteva Agriscience для женщин-фермеров из сельской местности. Об истории своего бизнеса, войне и антикризисном учении Ксения рассказала в данном интервью.

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Фото: Ксения Костенко, фермер и владелица ТМ Plant Feed

Как кибернетик стала фермером

Об аграрном бизнесе будущая предпринимательница никогда не мечтала. В начале 90-х у ее родителей, проживавших в Белоцерковском районе, был относительно небольшой, как для сельской местности, участок — 40 соток, где выращивали овощи. Свою жизнь Ксения Костенко планировала связать с IT-отраслью, поступив в Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко на факультете кибернетики. Это сейчас крупные IT-компании конкурируют за талантливых выпускников, а тогда студенты имели только выбор ехать за границу или устраиваться на работу в государственные органы. Предпринимательница пошла другим путем и открыла собственный бизнес по подключению компаний к компьютерным сетям.

Впоследствии предпринимательница построила дом в Бучанском районе, а затем выкупила расположенную по соседству заброшенную ферму. Так стала заниматься аграрным бизнесом. Сначала планировала выращивать аграрную продукцию для себя и даже держала коров, однако со временем от этого проекта отказалась. И решила выращивать морковь и свеклу, которые не нуждаются в дорогостоящей технике для обработки. Сейчас на двух земельных участках общей площадью около 4 га, расположенных в Белоцерковском и Бучанском районах Киевской области, она ежегодно выращивает около 80 т моркови и свеклы. «Меня мотивировали выращивать овощи мои соседи, с которыми мы кооперировались, выращивали овощи одного сорта, чтобы вместе продавать трейдерам, готовым покупать не менее 100−120 т одинаковых овощей. Малые партии им не интересны, а продавать тонну моркови на базаре мне не интересно», — рассказывает Ксения.

Фото: Ксения Костенко

О разработке удобрений

Второе направление бизнеса Ксении Костенко — производство органических удобрений с использованием цеолита из украинских Карпат. Это запатентованная разработка предпринимательницы, на которую ее натолкнуло сотрудничество с крупным производителем курятины. Предпринимательница вспоминает, как компания задолжала ей средства за услуги по разработке рекламной продукции и отказывалась расплачиваться. Пока она не попросила отдать долг пометом. Ей отказали, сославшись на дефицит продуктов питания растений. И Ксения решила производить их сама.

Более двух лет потребовалось Ксении Костенко, чтобы разработать и запатентовать собственные органические удобрения. Их тестировали в Национальном университете водного хозяйства и природопользования в Киеве. Результатом и ученые, и разработчики остались довольны. Заказов было много — некоторые сельскохозяйственные предприятия заказывали до 600 т удобрений, предпринимательница думала и об экспорте, в частности, в ОАЭ и Турцию. Однако затратная логистика сделала бы этот проект нерентабельным, поэтому фермер решила сконцентрироваться на внутреннем рынке.

Фото: Ксения Костенко

Как война изменила все

Первый день войны, 24 февраля, Ксения Костенко встретила в Киеве, и уже на следующий день агрессоры с российскими флагами появились во дворе ее фермы, расположенной в 4,5 километрах от аэропорта Гостомеля. Здание, расположенное на пригорке, сразу заинтересовало захватчиков. За месяц пребывания они уничтожили все: выбили окна и двери, изуродовали крышу, расстреливали помещение, украли колеса у техники, которую не смогли завести, аккумуляторы и даже запчасти, которые нельзя нигде использовать. Поля и дома заминировали.

Фото: Ксения Костенко

Предпринимательница до сих пор помнит, как вернулась в свой дом и ферму в середине апреля, когда московиты сбежали из пригорода столицы, и была шокирована увиденным. «Сначала я не знала, что делать, не знала, с чего начинать, у меня опускались рук», — признается Ксения Костенко. Но изменить свое отношение и приступить к работе мотивировали преподаватели инновационной образовательно-грантовой программы TalentA для женщин-фермеров. Ее проводит международная сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience, известный производитель передовых семян кукурузы, подсолнечника и рапса, а также средств защиты растений. Эта компания — одна из немногих, кто придерживается самых высоких нравственных стандартов и ушла с российского рынка, несмотря на потери в размере 45 млн дол. США только за второй квартал 2022-го. Как раз летом Corteva объявила о третьем сезоне программы для женщин-фермеров из сельской местности «TalentA-2022. Антихрупкость», нацеленной в этом году на обучение антикризисным навыкам и знаниям с возможностью принять участие в конкурсе проектов с совокупным грантовым фондом почти в 2,8 млн грн на возобновление и укрепление бизнеса. Ксения решили поучаствовать.

Фото: Ксения Костенко

О важности обучения

В 2020 году Ксения Костенко уже училась на программе TalentA. «Я получила от учебы множество полезных знаний о новых продуктах, появляющихся на рынке, и их эффективном использовании, об основах ведения бизнеса, нюансах налогового законодательства, управлении персоналом и ведении бухгалтерского учета. Многие рассказывали о новых технологиях — использовании дронов или спутниковых снимков для контроля за состоянием растений», — говорит Ксения. Также на программе учили, как писать грантовые заявки и презентовать свои проекты. Тогда фермер выиграла грант от Corteva Agriscience на открытие скважины в селе Синяк Бучанского района, где она живет. В местности есть существенные проблемы с водой: колодцы пересыхают и не все жители могут заплатить за открытие собственной скважины. «Я была счастлива. Знакомство с талантливыми, целеустремленными женщинами, которые учились рядом, менторы, которые всегда помогали, опыт других, собственные новые знания и чувство уверенности — это помогло мне поверить в себя и в силу громады. Для меня TalentA стала источником знаний, который я хотела трансформировать в источник чистой питьевой воды для моих земляков», — вспоминает она. Но этот проект не успели завершить — агрессоры проехались возле него танком и изуродовали трубы. Однако в будущем скважину все же планируется запустить.

В этом году, вспоминает фермер, поддержка от TalentA началась еще до начала программы. «Сначала координатор Татьяна Лебухорская подробно рассказала о программе, менторах и помогла хотя бы взглянуть на позитив. Затем благодаря профессиональным лекциям Ольги Сюркель я узнала о методиках выхода из стресса, навыках поддержки коллектива. Без этого было бы невозможно усвоить новые знания. А лекторы программы — Галина Радзицкая, Владимир Андрущенко и все остальные — давали возможность получить прикладную информацию, особенно нужную именно во время кризисов», — говорит Ксения. Например, на лекциях преподаватели учили решать конкретные проблемы — представлять отчетность, определить группу ФЛП небольших фермерских хозяйств или какую сельскохозяйственную культуру выбрать для получения урожая даже в сложных условиях. В этом году Ксении Костенко также повезло, и она вторично выиграла грант от Corteva Agriscience. Денежные средства пойдут на восстановление предприятия, где уже отремонтировали кровлю, электричество и восстанавливают оборудование.

О будущих планах

В следующем году фермер планирует посеять на своих полях не овощи, а кукурузу. Есть у нее и более амбициозная цель — мыть овощи, паковать их и продавать в магазинах. Это перспективное и очень интересное направление для развития, которое скоро станет реальным. «Я верю в будущее Украины, а значит, должна работать ради его развития. Для меня очень важно, что Corteva поверила в то, что в моем сообществе, которое пережило оккупацию, все будет стабильно и здесь можно продолжать вести бизнес. Поэтому для меня TalentA — это вера в женщин-фермеров, вера в жизнь и победу. Ведь жизнь бизнеса — это жизнь людей», — убеждена Ксения Костенко.