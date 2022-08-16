Первое судно с украинским зерном пришвартовалось в порту Сирии — Reuters 16 августа, 22:02 Первое с 24 февраля судно с украинским зерном в Тартусе, Сирия, 16 августа 2022 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Судно Razoni, которое первым вышло из украинского черноморского порта с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля, сейчас находится в сирийском порту. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник и спутниковые данные во вторник, 16 августа.

По данным Reuters, во вторник судно под флагом Сьерра-Леоне пришвартовалось в сирийском порту Тартус. Источник агентства рассказал, что Razoni выгрузит по меньшей мере часть своего груза кукурузы в Сирии. В Министерстве инфраструктуры Украины до этого говорили, что не несут ответственности за судно и груз после того, как оно покинуло украинскую территорию.



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Судно Razoni с грузом в 26 тысяч тонн кукурузы вышло из Одесского морпорта 1 августа в рамках соглашения о «зерновом коридоре», которое Украина 22 июля подписала с Турцией и ООН. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Судно направлялось в Ливан, но вскоре в посольстве Украины сообщили, что покупатель отказался принимать груз из-за задержки с доставкой. После этого появлялась информация, что груз нашел нового покупателя в Турции.

В июне посольство Украины заявило, что страна-террорист Россия незаконно вывезла около 100 тысяч украденного в Украине зерна в Сирию. Посол Украины в Ливане Игорь Осташ говорил, что украденное россиянами украинское зерно перевозят 87 судов, большинство из которых — российские или сирийские.

Почему Ливан в последний момент отказался покупать украинское зерно? – Игорь Осташ https://www.youtube.com/embed/epENGdfLUPQ

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