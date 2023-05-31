До 50 тыс. грн за один подрыв. В Украине скоро появится 40 новых частных компаний-операторов противоминной деятельности 31 мая, 07:06 NV Премиум Остатки боеприпасов на одном из полей в Черниговской области (Фото:NV / Наталья Кравчук)

Критическая нехватка государственных специалистов по разминированию привела к появлению непривычного, но перспективного бизнеса — частных саперов.



Государственных саперов не хватает, поэтому фермеры вынуждены заказывать услуги проверки и разминирования полей у специализированных коммерческих структур. «Только осмотр стоит 5 тыс. грн за 1 га. А если найдут что-то, то получается значительно дороже, в зависимости от уровня загрязнения», — рассказал NV Александр Клепач, владелец хозяйства Технология-Агро вблизи Снигиревки Николаевской области.

Видео дня

Об этом говорится в статье «С серпом и металлоискателем», опубликованной в № 2 журнала NV.

Сплошное разминирование стоит дорого: по рынку — на уровне от $2 тыс. (74 тыс. грн) за 1 га. Эти работы включают обход участка саперами с детекторами, если же привлекается спецтехника, цифры существенно возрастают. Об этом редакции рассказали игроки рынка.

Если нужно какой-то предмет вывезти срочно, можно обращаться к военным или к частным фирмам, имеющим в штате квалифицированных саперов с необходимым оборудованием, рассказал Александр Овсяник, директор агропромышленного департамента группы Агротрейд, которая обрабатывает более 70 тыс. га в северо-восточной части страны.

«Когда, например, мы находим кассеты, то обычно это немного стоит — где-то 20 тыс. грн: они забирают их и где-то везут или у нас на краю поля взрывают. А если речь идет о Смерчах, это уже более опасная работа и другая система подрыва — может быть и 50 тыс. грн за один подрыв», — рассказал он.

Частные компании также предоставляют услуги по сплошному обследованию полей, но стоимость для аграриев чаще всего выходит за пределы возможного. «Когда мы начинали обследовать поля, нам сделали около 600 га — облетали, обходили, идентифицировали. Это обошлось где-то в 1 млн грн. Это без подрывов, просто обследование», — вспомнил топ-менеджер Агротрейда. Поэтому здесь обследуют поля преимущественно самостоятельно, привлекая необходимых специалистов.

«На сегодняшний день в Украине разминирование проводят более 2600 саперов из государственных и частных структур. С такой мощностью нам понадобится более 20 лет, чтобы очистить только земли сельскохозяйственного назначения», — пояснили в Минагрополитики.

По данным Европейской бизнес ассоциации, вскоре в стране может появиться еще 40 компаний-операторов противоминной деятельности.

На создание одного оператора нужно минимум полгода: 4 месяца обучения саперов и 2−3 месяца сертификации, которую предоставляют соответствующие органы при Минобороны и ГСЧС. Ориентировочная стоимость оборудования одной группы саперов из 10 человек — $100−150 тыс.