Ребрендинг. Производитель Patriot и NASAMS меняет название 18 июля, 12:48 Raytheon Technologies с 27 июля сменит название на RTX (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Американская Raytheon Technologies Corp. сменит название на RTX Corp.

Акции компании будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под старым названием до окончания торгов 26 июля, а с 27 июля торги будут проходить под новым названием. При этом тикер RTX сохранится, сообщает Интерфакс.

Видео дня

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. После закрытия сделки компания изменила тикер на RTX с RTN. Raytheon является поставщиком решений для аэрокосмического сектора и оборонной промышленности. В частности, компания производит ЗРК Patriot та NASAMS.

С начала 2023 года капитализация Raytheon уменьшилась на 4,7% (до $140,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 17,3%.