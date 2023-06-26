Инвестиции Дедпула. Райан Рейнольдс купил долю в команде Формулы-1 26 июня, 12:04 Райан Рейнольдс покупает долю в Alpine (Фото:formula1.com)

Голливудский актер Райан Рейнольдс купил долю во французской команде Формулы-1 Alpine.

Команда Формулы-1 Alpine привлекла 200 млн евро от группы инвесторов, среди которых — голливудский актер Райан Рейнольдс. Об этом пишет портал Formula 1.

В настоящее время Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов — на одну позицию ниже, чем в прошлом сезоне. Команда ищет инвестиции, чтобы сократить отрыв от лидеров.

Видео дня

Группа инвесторов, состоящая из Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments, приобрела 24% акций команды Формулы-1. Общая стоимость Alpine оценивается примерно в 900 млн евро.

«Это сотрудничество — важный шаг к повышению нашей эффективности на всех уровнях», — отметил генеральный директор Alpine Лоран Росси.

Инвестиции сосредоточены только вокруг команды F1, при этом моторное подразделение Renault в Вири не является частью сделки и остается полностью принадлежащим Renault Group.

Ранее те же инвесторы вкладывались в такие спортивные клубы, как Даллас Ковбойс (НФЛ), Тулуз (французская Лига 1) и Wrexem (четвертый дивизион чемпионата Англии).

В начале этого года крупный американский мобильный оператор T-Mobile купил компанию голливудского актера Райана Рейнольдса за $1,35 млрд.