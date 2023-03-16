Радиочастотный спектр: «Так не доставайся же ты никому!» 16 марта, 09:44 Позиция





Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстара

Военные действия в Украине повлекли за собой значительную миграцию людей из восточных областей на запад страны. Как следствие существенно увеличился трафик в зонах концентрации населения на западе, и некоторые базовые станции в таких зонах перегружены. Перегружены базовые станции — снижается качество связи. В такой ситуации недостаточно строить больше базовых станций, требуются свободные полосы радиочастот, на которых эти базовые станции будут работать.

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Создается впечатление, что не все участники телеком рынка понимают важность этого вопроса, и выступают против распределения свободных радио частот во время войны. Как вот это сделал в одной из своих колонок СЕО lifecell.

Без лишних эмоций

Давайте разберемся с этим спокойно, без лишних эмоций. Чем больше абонентов у оператора, тем больше трафика в его сети и требуется больше частот, чтобы предоставлять услуги с достаточным качеством, например, обеспечивать высокую скорость доступа в Интернет.

Одной из важнейших задач Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК, далее — Регулятор) является обеспечение эффективного использования ценного ресурса — радиочастотного спектра — и его справедливое предоставление в пользование на открытой, недискриминационной основе для поддержки конкурентной среды.

История использования частот диапазона 2300 МГц

Фото: Александр Когут

Частоты диапазона 2300−2400 МГц были предоставлены нескольким компаниям, которые платили в бюджет мизерную плату, согласно ставке рентной платы 45,8 грн/МГц и не инвестировали средства в развитие сетей.

Национальный регулятор и Минцифры вместе с Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ выступил с инициативой по выравниванию ставок рентной платы за пользование частотами в диапазонах, пригодных для перспективных радиотехнологий. И парламент поддержал эту инициативу. После этого большинство таких компаний вернули свои лицензии на спектр государству.

Благодаря этому в 2020 году у государства появился свободный и ценный частотный ресурс. К сожалению, сегодня этот ресурс не используется, из-за чего не приносит в бюджет средств за счет рентной платы в размере примерно в 67,5 млн грн ежегодно.

Потенциал дополнительных полос радиочастот

Так что же может дать освоение новых дополнительных полос частот в диапазонах 2600 МГц (TDD) и 2300 МГц (TDD) для сетей мобильной связи обществу, государству и операторам мобильной связи?

Во-первых, это пойдет на пользу гражданам за счет поддержки качества услуг на высоком уровне в условиях постоянного роста трафика передачи данных.

Во-вторых, повысит эффективность использования спектра в стране.

В-третьих, позволит привлечь в бюджет значительные средства (приблизительно 1,5−2 млрд грн) в качестве платы за лицензии. Плюс рента за использование РЧС — это еще около 67,5 млн грн ежегодно.

Прозрачное и недискриминационное распределение дополнительного спектра

НКЭК придерживается принципа равного доступа всех заинтересованных компаний к радиочастотному ресурсу. Летом Регулятор принял решение выделить трем мобильным операторам на период действия военного положения полосы радиочастот в диапазоне 2100 МГц для увеличения емкости имеющихся сетей и улучшения радиопокрытия сетей LTE/4G. Кроме того, компания «Водафон» получила полосу 35 МГц в диапазоне 2500−2690 МГц для технологии LTE 2600-TDD, а компания «Киевстар» — полосу 40 МГц в диапазоне 2355−2395 МГц на период действия военного положения согласно поданным операторами заявкам.

В настоящее время использование этого спектра достаточно ограничено, учитывая необходимость осуществления значительных капитальных инвестиций в его освоение. Поэтому оба оператора, имеющих наибольшее количество абонентов, определенно заинтересованы в получении долгосрочной лицензии на эти полосы частот. Только имея такие лицензии, бизнес может планировать дальнейшие инвестиции в развитие радиосетей.

В октябре 2022 г. Регулятор проводил изучение спроса операторов на свободную полосу частот в диапазоне 2300 МГц. Согласно Закону об электронных коммуникациях, в случае если заявленная потребность в радиочастотном спектре превышает его фактическое наличие, радиочастотный спектр предоставляется в пользование исключительно на условиях конкурса или аукциона. То есть все компании-операторы имеют равные права на участие в конкурсе или аукционе и могут предложить на аукционе свою цену на полосу частот.

Фото: Александр Когут

Мы подтвердили свой интерес в таких частотах. В случае получения свободного спектра наша компания планирует увеличить емкость мобильной сети, прежде всего, в зонах и локациях, где наблюдается большая концентрация абонентов. Это позволит людям получать услуги мобильного интернета с лучшим уровнем качества даже во времена наибольшей нагрузки сети. Мы понимаем, как важно в нынешних условиях быть на связи и готовы инвестировать значительные средства в развитие нашей сети для увеличения ее емкости и покрытия.

Польза и государству и абонентам от выделения мобильным операторам свободных радиочастот очевидна. Поэтому может показаться, что за позицией противников этого процесса скрывается очень простая логика: заблокировать предоставление дополнительных частот для конкурентов на рынке, чтобы сдержать их развитие. В такой ситуации проиграют абоненты, потому что они не получат ожидаемого улучшения качества услуг мобильной связи, проигрывает также государство, потому что в бюджет не поступят средства от продажи лицензий на частоты и средства от их использования.

Относительно размера цены лицензий на диапазоны 2300 и 2600 МГц (TDD)

Цены на лицензии в этих диапазонах были определены в проекте изменений в Постановление КМУ от 22 февраля 2006 г. № 200 «О размерах платы за выдачу, продлении срока действия, переоформлении, выдаче дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины». Это было сделано на основе исследований компании Analysys Mason, проведенных недавно (в 2020 и 2022 годах).

Analysys Mason — это известная в мире профессиональная экспертная компания, имеющая огромный опыт в вопросах распределения спектра и аукционах на частоты. Именно эту компанию неоднократно выбирали Регулятор вместе с операторами для проведения исследований в Украине с целью определения цены частотных лицензий.

Поэтому очень странно выглядит недоверие со стороны автора статьи к выводам Analysys Mason именно сейчас, поскольку к результатам работы этого международного консультанта для проведения аукционов на частоты для 4G в 2018 году вопросов не было.

Мы считаем, что нет никаких причин не доверять выводам этой компании, и мы не увидели в статье никаких обоснований относительно того, что цена, определенная в исследованиях Analysys Mason, не справедлива.

Отметим, что в своих исследованиях Analysys Mason использует принцип «ценности» полосы частот для оператора. То есть, ввиду экономической целесообразности существует верхний уровень цены, выше которого операторам не имеет смысла покупать частоты.

Кроме того, Analysys Mason в исследованиях по цене частот использует результаты бенчмаркинга, то есть сравнение нормированных цен на частоты в разных странах, поэтому выводы считаются вполне обоснованными не только в Украине, но и в других странах мира.

Фото: Александр Когут

Продажа государственных активов во время войны.

По официальным данным Фонда государственного имущества Украины после восстановления малой приватизации, госбюджет в 2022 году фактически получил более 1 миллиарда гривен. Общая сумма победных торгов составила не менее 1,8 млрд грн. Уже в этом году Фонд планирует возобновить крупную приватизацию, а первый месяц 2023 уже принес суперудачный кейс продаж, когда 17 января Фонд государственного имущества Украины впервые за время независимости продал порт (наверное, не менее ценный, чем радиочастотный спектр, ресурс для государства) — Усть-Дунайский за 201 млн грн при стартовой в 60 млн грн, а 13 марта продал Белгород-Днестровский морской торговый порт за 220 млн грн. Во время аукциона стоимость порта выросла в 2,3 раза (с 93,8 млн грн стартовой цены). За право его приватизации в торгах соревновались 3 участника.

В целом, ожидается, что в 2023 году приватизация принесет Госбюджету 6 млрд грн доходов. То есть государство дает четкий месседж — непрофильные активы или неиспользуемые активы должны получить частных собственников, госбюджет — столь необходимые средства, и война не должна быть этому препятствием.

В это непростое время операторы делают все возможное, чтобы страна оставалась на связи, и мы благодарны государству за помощь. Регулятор не раз заявлял о готовности распределения спектра 2300 МГц на аукционе, если на этот спектр будет спрос. Развитие отрасли во время войны — это вызов, но не повод ставить жизнь «на паузу» в ожидании лучших времен. Так что увидимся на аукционе!