Расходы на СБУ и ГПУ нужно урезать – Данилюк

Министр считает, что сокращение расходов на ГПУ и СБУ компенсирует потери при ведении налога на выведенный капитал

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о необходимости сокращения расходов на Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) и Службу безопасности Украины (СБУ).

Об этом он заявил в интервью НВ.

"В первую очередь это Генеральная прокуратура. Сегодня у нас количество прокуроров на тысячу человек населения самое высокое в Европе. Далее — Служба безопасности. Я в первую очередь имею в виду экономические подразделения. Лучше на контрразведку выделять больше денег, ведь она реально защищает нашу независимость. В сокращении бюджетов ГПУ и СБУ мы не только экономим расходы, но еще и даем дополнительные стимулы для развития экономики", - сказал министр.

По его словам, такое сокращения будет компенсатором потерь при ведении налога на выведенный капитал, который не поддержали в Международном валютном фонде (МВФ) из-за рисков для экономики.

"Даже если будут потери для бюджета, а учитывая то, что в первые годы они будут, мы должны найти компенсаторы", - добавил Данилюк.

Напомним, в начале декабря 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что введение налога на выведенный капитал в 2018 году отменяется. Налог введут в 2019 году.

Позже в ГФС заявляли о 80-миллиардных убытках после введения налога на выведенный капитал.

В Государственной фискальной службе также отмечали, что плательщиками налога на выведенный капитал являются исключительно юридические лица. При этом, физических лиц-предпринимателей данный налог не касается.

12 марта 2018 года Европейская бизнес-ассоциация заявила, что обеспокоена обложением налогом на выведенный капитал хозяйственных операций, осуществляемых на обычных рыночных условиях. Также о рисках для Украины от введения налога на выведенный капитал заявляли в МВФ.