Rakuten и Киевстар будут развивать в Украине цифровые сервисы и телеком инфраструктуру 3 августа, 12:00 Новости компаний Киевстар

Международная телекомгруппа Veon (Королевство Нидерланды), которая является единственным акционером ЧАО Киевстар, объявила о подписании Меморандума о намерениях с Rakuten Symphony, дочерней компанией ведущего технологического конгломерата Rakuten Group с целью способствовать реконструкции телеком инфраструктуры Украины путем внедрения новых цифровых сервисов и технологий.

Согласно условиям Меморандума, обе компании намерены создать в Украине надежную телекоммуникационную инфраструктуру, которая может беспрепятственно обеспечить развитие услуг высокоскоростной связи. Такое решение было принято в поддержку инициативы «Ми будуємо Україну», которая объявлена Государственным агентством Украины по реконструкции и развитию инфраструктуры.

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Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров, «мы рады присоединиться к государственной инициативе „Ми будуємо Україну“. Убежден, что наша экспертиза и технологический опыт нашего партнера будет способствовать развитию широкого спектра цифровых услуг и созданию в Украине передовой цифровой инфраструктуры».

Как сообщалось ранее, Киевстар планирует привлечь в ближайшие три года 600 миллионов долларов США для развития в Украине новых цифровых сервисов и технологий. В частности, эти инвестиции будут использованы для развития технологии Open RAN, которая позволяет модернизировать существующие радиосети, используя оборудование от различных поставщиков. Это также будет способствовать в будущем развитию стандарта 5G в Украине.

Киевстар и Rakuten имеют успешную историю сотрудничества. Так, Viber от Rakuten является ведущим приложением для цифровых коммуникаций для украинцев в стране и за рубежом. Он также предоставляет услуги украинскому бизнесу, в том числе, через существующее партнерство с Киевстар. Кроме того, Rakuten Symphony является ведущим поставщиком Open RAN решений и имеет огромный опыт, полученный от успешного создания крупномасштабных коммерческих облачных сетей во всем мире.