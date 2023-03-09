Последствия ракетного удара. Украинские АЭС снизили мощности почти наполовину 9 марта, 08:33 Ровенская АЭС (Фото:Дьяков Владимир Леонидович / Wikipedia)

Все находящиеся на подконтрольной Украине территории атомные электростанции разгрузили мощность из-за угрозы ракетных обстрелов.

Как сообщает Энергоатом в Telegram-канале, все энергоблоки суммарно выдают в энергосистему 4700 МВт.

При этом общая мощность Пивденноукраинской, Хмельницкой и Ровенской АЭС составляет 9000 МВт.

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Также Энергоатом сообщил о полном обесточивании Запорожской АЭС, захваченной российскими агрессорами.

«Станция обесточена и перешла в режим блэкаута в шестой раз за время оккупации, 5-й и 6-й энергоблоки переводятся в холодное состояние, включились 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС. Горючего для их работы остается на 10 суток. Начался обратный времени», — говорится в сообщении.