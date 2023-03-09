Самая сложная ситуация в Житомире. Облэнерго рассказали о ситуации с электроснабжением после массированного ракетного удара 9 марта, 10:27 В облэнерго рассказали, как обстоят дела с электроснабжением после ракетного обстрела 9 марта (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

На Прикарпатье и в Николаевской области ситуация стабильна, в Житомирской — аварийные отключения.

Оператор системы распределения электроэнергии Прикарпатьеоблэнерго проинформировал об отсутствии каких-либо ограничений электроснабжения в области после 15-й массированной воздушной атаки россиян, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Электросети Прикарпатья по состоянию на 8:00 работают без сбоев, ограничения в области не применены, лимиты не доведены», — сказано в его сообщении.

Вместе с тем Николаевоблэнерго, где во время атаки россиян в ночь на четверг применялись почасовые графики электроснабжения из-за необходимости снижения потребления, сообщило о поступившей команду подключить всех потребителей региона.

Житомироблэнерго предупреждает, что из-за повреждений объектов энергосистемы в результате ракетной атаки врага в области произошли аварийные отключения электроэнергии.

«Сейчас пытаемся перераспределить нагрузку на наши сети, но на это нужно время. Спасибо за понимание и терпение!», — сообщил оператор.

Житомироблэнерго также попросило потребителей в связи с возможными колебаниями напряжения не оставлять в розетках электроприборы, особенно те, которые управляются микросхемами и микрочипами. Оператор рекомендует использовать электроприборы через 15−30 минут после возобновления электроснабжения, пока энергосистема не стабилизируется.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что вследствие очередного массированного удара РФ ночью 9 марта зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.