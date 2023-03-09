Массированный ракетный обстрел. Агрессоры атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК

9 марта, 09:06
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ДТЭК заявил о повреждении трех ТЭС в результате атаки 9 марта (иллюстративное фото) (Фото:ДТЭК via Facebook)

ДТЭК заявил о повреждении трех ТЭС в результате атаки 9 марта (иллюстративное фото) (Фото:ДТЭК via Facebook)

Сегодня, 9 марта, в результате ракетных обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго.

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщила компания в Telegram-канале.

В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий.

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С сентября 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. Из-за этого трое энергетиков погибли, 28 были ранены.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Энергетика ДТЭК Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар ракетный обстрел

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