Четыре ТЭС Ахметова пострадали в результате российской атаки 10 февраля, 13:27 ДТЭК заявил о повреждении четырех ТЭС (Фото:ДТЭК via Facebook)

В результате российской ракетной атаки 10 февраля пострадали четыре электростанции ДТЭК.

Четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали 10 февраля в результате атаки российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

«В результате ночных и дневных вражеских обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго», — заявили в компании.

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Отмечается, что в результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. В компании отметили, что после окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования.

Также в компании заявили, что в результате атаки были ранены двое энергетиков.

В ДТЭК добавили, что с сентября по февраль энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 27 раз.

Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК планирует до конца отопительного сезона отремонтировать шесть блоков ТЭС.