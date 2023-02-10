Четыре ТЭС Ахметова пострадали в результате российской атаки
ДТЭК заявил о повреждении четырех ТЭС (Фото:ДТЭК via Facebook)
В результате российской ракетной атаки 10 февраля пострадали четыре электростанции ДТЭК.
Четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали 10 февраля в результате атаки российских захватчиков.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
«В результате ночных и дневных вражеских обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго», — заявили в компании.
Отмечается, что в результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. В компании отметили, что после окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования.
Также в компании заявили, что в результате атаки были ранены двое энергетиков.
В ДТЭК добавили, что с сентября по февраль энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 27 раз.
Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК планирует до конца отопительного сезона отремонтировать шесть блоков ТЭС.