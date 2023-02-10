Четыре ТЭС Ахметова пострадали в результате российской атаки

10 февраля, 13:27
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ДТЭК заявил о повреждении четырех ТЭС (Фото:ДТЭК via Facebook)

ДТЭК заявил о повреждении четырех ТЭС (Фото:ДТЭК via Facebook)

В результате российской ракетной атаки 10 февраля пострадали четыре электростанции ДТЭК.

Четыре теплоэлектростанции ДТЭК пострадали 10 февраля в результате атаки российских захватчиков.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

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«В результате ночных и дневных вражеских обстрелов пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго», — заявили в компании.

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Отмечается, что в результате обстрела серьезно повреждено оборудование предприятий. В компании отметили, что после окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию ее последствий и возобновление работы оборудования.

Также в компании заявили, что в результате атаки были ранены двое энергетиков.

В ДТЭК добавили, что с сентября по февраль энергетические предприятия ДТЭК Энерго были атакованы уже 27 раз.

https://www.facebook.com/DTEKcompany/posts/pfbid0f6JxP3fq6atzU132UWH26MksDv5dwp4iXZAH8zd4n1E7Xpv9hZTxWYrLH25gf7xml?__cft__[0]=AZVzau8L4j4Alzi1BuV1QUQlG0B9_9RA09UkR-i2Vg99vAuKkl7vJUyl2JCGSzfBNC8pL6rjq2HbGNyaKLexi_NaX9txgeecfZxJmCuuoSNVnxioXUpYcGweRCpf3g6hZWTmWpsNLMO2bOKKj4K6pNz_ofwe_-RgvUyz4prlae1iV6910ZyXSwRTIfHS1hYvyLE&__tn__=%2CO%2CP-R

Ранее сообщалось, что холдинг ДТЭК планирует до конца отопительного сезона отремонтировать шесть блоков ТЭС.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Ринат Ахметов Энергетика ДТЭК ТЭС Электростанция Ракетные удары Война России против Украины

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