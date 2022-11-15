Хуже всего в центре и на севере страны. Ракетные удары повредили энергоинфраструктуру во всех регионах страны 15 ноября, 17:37 В северных и центральных областях вводятся аварийные отключения (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ходе новой масштабной ракетной атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине. Самая сложная ситуация в северных и центральных областях.

Об этом сообщает Укрэнерго.

«Рашисты снова пытаются выключить свет в стране. … Атака еще продолжается, мы не можем пока назвать полные масштабы повреждений, есть „прилеты“ в нашу инфраструктуру во всех регионах страны», — сообщила пресс-служба компании.

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Из-за масштабных повреждений в северных и центральных областях вводятся в полном объеме аварийные отключения всех категорий потребителей. В Киеве введены специальные графики аварийных отключений.

Во вторник, 15 ноября, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине, включая Киев — после нескольких недель временного затишья без подобных масштабных атак.