Инвесторы призвали Raiffeisen определиться с дальнейшей работой в РФ 29 марта, 06:06 Raiffeisen Bank продолжает работать на российском рынке (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Австрийская ассоциация инвесторов обратилась к Raiffeisen Bank с требованием сделать четкие заявления по поводу дальнейшей работы на российском рынке.



Об этом сообщает АРА.



Заседание группы инвесторов с представителями банка должно состояться в четверг, 30 марта.

«Правление RBI должно четко сформулировать стратегию по России на годовом собрании акционеров: либо выход из России на приемлемых для акционеров условиях, либо остаться и объяснить, – заявил председатель правления Австрийской ассоциации инвесторов ( IVA) Флориан Бекерманн.

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Он считает, что молчание руководства «ставит банк во все более опасный для репутации угол». Бакерманн прогнозирует, что в случае выхода с российского рынка необходимо будет также провести внеочередное общее собрание акционеров.

23 марта НАПК внесло банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны за продолжение работы банка в России и официальное признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» через свое представительство в РФ.

В 2022 году банк передал в российский бюджет почти в пять раз большую сумму, чем в 2021 году. Банк заплатил в бюджет оккупантов 559 миллионов евро, что «равно стоимости около 95 ракет Калибр».

В украинском Райффайзен Банке заявили, что внесение Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны не повлияет на работу украинской «дочки» банка.

Кроме того, санкционный орган США начал расследование Raiffeisen Bank International и его работы в России и на временно оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщали австрийские СМИ, Raiffeisen Bank International планирует обменять свои активы в РФ на австрийские активы Сбербанка России.

Тем временем Европейский центробанк требует от Raiffeisen уйти из России.