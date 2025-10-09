Поиски покупателей продолжаются. Raiffeisen все еще пытается продать российскую дочку

Австрийский Raiffeisen Bank International пока не нашел покупателя своего российского бизнеса, который устроил бы все стороны, но продолжает прорабатывать список заинтересованных кандидатов.

Об этом сказал генеральный директор банка Иоганн Штробль, пишет Reuters.

Российская дочка Raiffeisen — крупнейший в стране банк, который не находится под западными санкциями, и поэтому критически важен для торговых платежей с Россией, в частности за поставки газа в Европу.

Raiffeisen пытается продать долю местному покупателю в надежде, что Москва снимет блокировку на вывод миллиардных прибылей. В то же время банк находится под давлением США и ЕС с требованием сокращать деятельность в РФ.

«Если бы мы дошли до конца списка (потенциальных покупателей), мы бы так и сказали, — отметил Штробль в клубе экономических журналистов, — Мы не сдаемся».

В 2023 году, пытаясь вывести средства из России, Raiffeisen планировал, чтобы его российское подразделение выкупило долю в австрийской стройкомпании Strabag, принадлежавшей Rasperia Trading, которая на тот момент контролировалась подсанкционным российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Опасаясь попасть под санкции США, Raiffeisen отказался от сделки. После этого Rasperia подала иск, и российский суд обязал Raiffeisen выплатить около 2 млрд евро компенсации.

Российский суд 4 августа отменил ограничения, которые запрещали австрийскому банку Raiffeisen Bank International продавать свою дочернюю структуру в России.

В октябре Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе.

В сентябре 2025 года стало известно о том, что Европейский Союз обсуждает снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать австрийскому банку Raiffeisen Bank International (RBI) убытки в размере 2 млрд евро.