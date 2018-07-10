Рада сделала шаг к новым правилам маркировки пищевых продуктов

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.

Соответствующий законопроект №8450 пподдержали 226 народных депутатов на заседании во вторник, 10 июля, передает Интерфакс-Украина.

Предполагается, что будет запрещено указывать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Запрет распространяется в том числе на рекламу пищевых продуктов с целью предоставления потребителю точной, достоверной и понятной информации о продукте.

Законопроектом предусмотрено информирование потребителей о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Документом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию, учитывая, что замораживание и последующее размораживание определенных продуктов ограничивает возможности их дальнейшего использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические свойства.

Законопроектом предусмотрен отход от требования обязательного предоставления информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию.

Нарушение требований законодательства путем предоставления неточной, недостоверной информации о продукте, изменение оператором рынка информации о продукте, сопровождающей его, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 15 минимальных заработных плат (мзп), на физлиц-предпринимателей - в размере 10 мзп.

Предложение к реализации или реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека или животного, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере пяти мзп, на физлиц - предпринимателей - в размере трех мзп.

Непредоставление информации потребителю и введение в заблуждение относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость - влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 30 мзп, на физлиц - предпринимателей - в размере 20 мзп.

Напомним, что с апреля 2018 года в Украине вступил в силу закон, который вводит новую систему контроля качества и безопасности пищевых продуктов.