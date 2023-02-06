Рада поддержала корпоратизацию Энергоатома
Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)
Верховная Рада приняла закон о корпоратизации НАЭК Энергоатом. Собственник компании не изменится.
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8067 о корпоратизации НАЭК Энергоатом.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Документ в целом поддержали 259 депутатов.
Как говорится в сообщении компании, законом предлагается определить процедуру образования акционерного общества НАЭК Энергоатом, 100% акций которого будут принадлежать государству. Также закон определяет порядок формирования уставного капитала и функционирования этого общества.
При этом, в энергетическом комитете парламента отметили, что вопрос корпоратизации Энергоатома на повестке дня с 2012 года.
Там также подчеркнули, что организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.
«Корпоратизация Энергоатома была включена в Меморандум как условие для выдачи кредита МВФ. Привычная для крупных инвесторов корпоративная структура Энергоатома позволит привлечь десятки миллиардов долларов в новые проекты, которые были анонсированы недавно», — отметили в комитете.
Также в комитете подчеркнули, что корпоратизация не означает смену собственника компании, но меняет устаревшую организационно-правовую форму, которым является государственное унитарное предприятие, на более современную и стабильную юридическую форму, которая является понятной для партнеров Компании.
Ранее в Энергоатоме заявляли, что Украине хватит запасов ядерного топлива на ближайшие два года.