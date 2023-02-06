Рада поддержала корпоратизацию Энергоатома 6 февраля, 18:18 Здание Энергоатома (Фото:ГП НАЭК Энергоатом)

Верховная Рада приняла закон о корпоратизации НАЭК Энергоатом. Собственник компании не изменится.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 8067 о корпоратизации НАЭК Энергоатом.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Документ в целом поддержали 259 депутатов.

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Как говорится в сообщении компании, законом предлагается определить процедуру образования акционерного общества НАЭК Энергоатом, 100% акций которого будут принадлежать государству. Также закон определяет порядок формирования уставного капитала и функционирования этого общества.

При этом, в энергетическом комитете парламента отметили, что вопрос корпоратизации Энергоатома на повестке дня с 2012 года.

Там также подчеркнули, что организация эффективного корпоративного управления государственными компаниями является одним из обязательств Украины по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

«Корпоратизация Энергоатома была включена в Меморандум как условие для выдачи кредита МВФ. Привычная для крупных инвесторов корпоративная структура Энергоатома позволит привлечь десятки миллиардов долларов в новые проекты, которые были анонсированы недавно», — отметили в комитете.

Также в комитете подчеркнули, что корпоратизация не означает смену собственника компании, но меняет устаревшую организационно-правовую форму, которым является государственное унитарное предприятие, на более современную и стабильную юридическую форму, которая является понятной для партнеров Компании.

Ранее в Энергоатоме заявляли, что Украине хватит запасов ядерного топлива на ближайшие два года.