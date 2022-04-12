«Такие инициативы недопустимы». Украинцам готовят неконтролируемый рост цен на табачные изделия — бизнес против 12 апреля, 16:14 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада хочет отменить ответственность за необоснованное завышение цен на табачные изделия (Фото:pexels / Pixabay)

Бизнес-сообщество призвало Верховную Раду не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия.

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Профильный парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике готовит ко второму чтению законопроект о взимании единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения № 7233.

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Как обратили внимание в Европейской Бизнес Ассоциации, законопроект, в частности, предлагает ввести на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения остановить применение ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше минимальных розничных, установленных производителями или импортерами, увеличенными на суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть

«Другими словами, принятием этой нормы будет разрешено бесконтрольное повышение цены на табачные изделия, что позволит недобросовестному бизнесу получать дополнительные прибыли во время войны и фактически будет происходить искажение конкурентной среды. Более того, неконтролируемый рост цен на табачные изделия приведет к дальнейшему росту объемов нелегальной торговли ими и, как следствие, к бюджетным потерям из-за недополучения акцизного и других налогов», — говорится в сообщении ЕБА.

«Европейская Бизнес Ассоциация выступает против таких законодательных изменений и обращается к депутатам с просьбой исключить из проекта закона № 7233 соответствующее предложение. Такие инициативы недопустимы — как для прозрачного бизнеса, так и для населения», — заявили в Ассоциации.

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