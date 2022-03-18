Работники портов Швеции объявили блокаду всех связанных с Россией судов 18 марта, 04:00 Цей матеріал також доступний українською Шоу дронов возле Родины-матери в Киеве (Фото:Skypix Drone Shows / Facebook)

Профсоюз портовых работников Швеции решил начать блокаду всех судов, связанных с Россией. Об этом сообщает издание SVT.

Как пишет Европейская правда, еще две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в портах страны — иначе они сами инициируют блокаду.

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В итоге на собрании в четверг, 17 марта, руководство профсоюза решило воплотить обещание в жизнь.

«Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада», — рассказал Эрик Хельгесон, заместитель главы профсоюза. Сама блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов начать действовать и раньше.

Блокада распространится на суда, следующие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и принадлежащие России суда.

Блокада означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.



«Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и ​​гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий», — добавил Эрик Хельгесон.





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