Работа зернового коридора будет продолжена после 22 ноября — Мининфраструктуры 16 октября, 21:30 Украина выступает за продолжение действия зернового коридора (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

ООН, Турция и Украина выразили готовность продлить действие зернового соглашения после 22 ноября.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков по итогам встречи в Стамбуле в воскресенье, 16 октября, с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

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«Стороны-участники Инициативы — ООН, Турция и Украина, выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. На этот момент нет никаких сомнений, что работа „зернового коридора“ будет продолжена после 22 ноября», — цитирует министра пресс-служба Мининфраструктуры.

Кубраков отметил, что с момента старта инициативы — 22 июля — уже экспортировано более 7,7 млн. тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода.



Во время встречи украинская сторона также отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в государства Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.



Накануне координатор ООН по Черноморской зерновой инициативе Амир Махмуд Абдулл заявил, что договор по экспорту украинского зерна будет продлен.

22 июля в Стамбуле Украина, Турция и ООН подписали соглашение о разблокировании украинских портов Одесса, Черноморск и Южный для вывоза украинского зерна. Зеркальное соглашение с Турцией и ООН также подписала Россия. Срок действия соглашения рассчитан до 22 ноября 2022 года.

Для реализации соглашения в Турции создан координационный центр и инспекционные группы из представителей всех сторон, проверяющие грузы и персонал.

Зерновой коридор заработал 1 августа — тогда из Одесского порта отправилось первое судно с разблокированным украинским зерном.

