Защита трудовых мигрантов. Рада запретила брать плату с работников за трудоустройство за границей
Рада защитила права украинских трудовых мигрантов (Фото:pexels / Pixabay)
Верховная Рада приняла закон о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей.
За законопроект № 2365 во втором чтении и полностью проголосовали 268 народных депутатов.
Закон запрещает компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства от потенциального соискателя работы за трудоустройство за границей. Все расходы должен нести работодатель, который ищет кадры
Закон также вводит административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан любых гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.
На компании-нарушители будет налагаться штраф от 34 до 50 тыс. грн (2−5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов).
- Не из-за денег. Как и ради чего украинки выбирают работу в Польше и в Украине — в чем разница
- Можно успеть за неделю. Сколько времени тратят украинцы, чтобы найти работу в Польше — инфографика
- Зарплата вдвое выше, но есть нюансы. Как отличаются доходы и расходы на жизнь в Украине и Польше — инфографика
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, ожидается, что таким образом существенно уменьшится схема получения мошенниками предоплаты соискателей за вакансию, которые потом просто исчезают с деньгами.