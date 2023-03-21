Защита трудовых мигрантов. Рада запретила брать плату с работников за трудоустройство за границей 21 марта, 10:33 Рада защитила права украинских трудовых мигрантов (Фото:pexels / Pixabay)

Верховная Рада приняла закон о защите трудовых мигрантов и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за границей.

За законопроект № 2365 во втором чтении и полностью проголосовали 268 народных депутатов.

Закон запрещает компаниям, работающим в сфере международного трудоустройства, получать средства от потенциального соискателя работы за трудоустройство за границей. Все расходы должен нести работодатель, который ищет кадры

Видео дня

Закон также вводит административную ответственность за нарушение компаниями, работающими в сфере международного трудоустройства, запрета на взыскание с граждан любых гонораров, комиссионных и других вознаграждений за посредничество в трудоустройстве в Украине или за рубежом.

На компании-нарушители будет налагаться штраф от 34 до 50 тыс. грн (2−5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов).

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, ожидается, что таким образом существенно уменьшится схема получения мошенниками предоплаты соискателей за вакансию, которые потом просто исчезают с деньгами.