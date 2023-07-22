На Варшаву не рассчитывайте. Топ-5 польских городов, которые больше всего нуждаются в рабочих из Украины — и какие зарплаты там предлагают 22 июля, 13:13 Топ-5 городов Польши, которые нуждаются в украинских работниках (Фото:Alamy via Reuters)

Стало известно, какие города Польши больше всего нуждаются в украинских работниках. Как сообщили NV Бізнес в международной компании по трудоустройству Gremi Personal, за первую половину июля поступило 2580 запросов на украинских работников.

Больше всего вакансий было в таких городах (воеводствах):

— Гданьск — 484 вакансии;

— Вроцлав — 236 вакансий;

— Катовице — 233 вакансии;

— Познань — 232 вакансии;

— Лодзь — 220 вакансий.

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Интересно, что столица Польши, Варшава, не попала в список городов, которые больше всего конкурируют за украинцев. В агентстве объясняют — заводы, фабрики и любые крупные производства находятся далеко от столицы, в которой в основном предусмотрена работа в офисах. Однако специалисты заметили изменения в тренде трудоустройства.

«Сейчас спрос на специалистов с высоким уровнем компетенций растет в геометрической прогрессии. Это связано с массовым открытием украинских компаний в Польше, которые также отдают предпочтение своим гражданам. Это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые из-за войны были вынуждены работать на работах ниже их компетенции», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Также агентство сообщило, сколько за один рабочий час предлагают самым востребованным техническим специалистам:

— сварщик — 30 злотых (275 грн);

— работник мясного цеха — 28 злотых (256 грн);

— электрик — 27 злотых (248 грн);

— монтажник металлоконструкции — 27 злотых (248 грн);

— столяр — 26 злотых (238 грн).

В то же время вакансии, которые предлагают женщинам, оплачиваются ниже:

— карщица (оператор погрузчика) — 25 злотых (230 грн);

— помощница повара в отель — 22 злотых (202 грн);

— работница на мойку предприятия -- 21 злотых (193 грн);

— работница на производство полуфабрикатов — 20 злотых (184 грн);

— швея сумок — 20 злотых (184 грн).

«На украинцах держится очень большая доля экономики Польши. Почти все сферы экономики, где используется низкоквалифицированный и физический труд, очень сильно зависят от украинцев, начиная от металлургии, строительства, судостроения и заканчивая логистикой, мясной, рыбной, легкой промышленностью. Поэтому польские работодатели конкурируют между собой за украинских работников», — добавила Джоболда.

*Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству, существующее на рынке уже 14 лет. По собственным данным, ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников — преимущественно из Украины — для 350 предприятий на территории Польши.