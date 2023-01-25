Чувствуйте себя как дома. Спрос на украиноязычных работников в Польше вырос в пять раз 25 января, 15:12 Варшава (Фото:Figurniy Sergey / Depositphotos)

Начиная с августа 2022 года, на рынке труда Польши наблюдается ускоренный рост спроса на украиноязычных работников.

Если несколько лет назад запросы среди польских работодателей на работников со знанием украинского в среднем составляли 200−250 в год, то во второй половине 2022 количество запросов уже превысило тысячу, а с началом 2023 года динамика продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Видео дня

Вместе с тем, в период с января по сентябрь 2022 года в Польше зарегистрировались более 10 тысяч украинских компаний. Об этом идет речь в отчете Польского Экономического института.

Всего в Польше насчитывается более 25 тыс. компаний, в которых хотя бы одним из акционеров является украинская компания или физическое лицо — гражданин Украины. Таковы данные Центрального учета и информации о хозяйственной деятельности в Польше.

По данным открытых источников, в Польше недавно открыли свои отделения: Нова Пошта, Rozetka, Haski Managment. Также анонсировали открытие Monobank, ДІЯ.Бизнес, Документ, Украинский Католический Институт, Сеть GastroFamily (Белый налив, БПШ, Mushlya); рестораны: Черноморка, Галя Балувана, Пьяна вишня, Gaga; торговые марки: Три медведя, Лимо, Spell Chocolatе, строительная компания ЕвроДом/Нова и многие другие.

Инфографика: Gremi Personal

«С августа 2022 года мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниям, по меньшей мере из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же это возможность получить хорошую должность и без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине. В то же время у украинских компаний также есть запрос работать с украинцами. В нашем агентстве есть и примеры сотрудничества с представителями военно-промышленного сектора, которые перенесли производство в Польшу в целях безопасности. Надеемся, что мы становимся свидетелями нового тренда», — рассказала Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Из-за войны более 5 млн украинцев выехали за границу. По официальным данным, из них остались в Польше более 1 млн. И столько же тех, кто приехал в Польшу еще до начала войны.

Эксперт добавляет: «Миллионы украинцев, которые сейчас находятся в Европе, привыкли к украинским продуктам или сервисам и хотят продолжать пользоваться ими, даже находясь в Польше или Германии. Учитывая эти обстоятельства, бизнесы начинают реагировать, осуществляя внешнюю экспансию на новые рынки. Вероятно, некоторым украинским компаниям уже не хватает внутреннего рынка, чтобы расти и строить стратегические планы. Такая тенденция вызывает дополнительные стимулы и для польского рынка, являющегося крупным и без конкурентов из Украины. Однако все игроки понимают, что сейчас можно развиваться, осуществляя диверсификацию и расширение».

В агентстве отмечают, что запросы украинских переезжающих бизнесов имеют свою специфику. Например, таких работников, как менеджеры по продажам, украинский бизнес ищет среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. Однако если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании стремятся снимать украинцев.

Как сообщалось, большинство украинских беженцев в Польше могут общаться на работе на украинском языке.

Gremi Personal — международное агентство по трудоустройству с 12 офисами в городах Польши. Ежегодно трудоустраивает около 20 тыс. иностранных работников — преимущественно украинцев — для более 350 предприятий на территории Польши.