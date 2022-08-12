Работа в Польше. Рынок труда переживает самый большой бум в истории — как это отразилось на украинских беженцах 12 августа, 13:46 С начала полномасштабной войны в Польше трудоустроились 372 тысячи украинских беженцев (Фото:depositphotos/halfpoint)

Показатель безработицы в Польше в июле 2022 составил 4,9%. Это самый низкий показатель за последние 32 года — с момента падения коммунистического режима и начала рыночных реформ в стране.

Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на официальные данные Министерства семьи и соцполитики Польши.

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По данным аналитиков агентства, на этом фоне с начала полномасштабной войны в Польше трудоустроились 372 тыс. украинских беженцев.

Больше всего из них работает в воеводствах:

— Мазовецком (82,8 тыс.);

— Нижнесилезском (39,5 тыс.);

— Лодзинском (36,4 тыс.);

— Великопольском (34,5 тыс.).

Томаш Богдевич, гендиректор Gremi Personal, отмечает, что по сравнению с 2021 годом, спрос на вакансии в агентстве со стороны поляков увеличился на 9%, даже на позиции, традиционно занятые работниками из Украины.

Этому росту есть несколько объяснений: первое — подорожание жизни в Польше, высокая инфляция (по прогнозу Еврокомиссии годовая инфляция в Польше составит 12,2%) и рост ставок по ипотеке.

«Также мы замечаем, что поляки начинают осваивать работы, на которые раньше почти не обращали внимания, например работа в пищевой промышленности и в логистике. Определенный парадокс в том, что при условных сложностях для экономики обычно уровень безработицы растет, а мы видим обратный процесс, когда уровень безработицы рекордно сокращается», — добавляет Богдевич.

Как сообщалось, польские предприятия начали испытывать нехватку рабочей силы еще в начале весны 2022 года, когда почти 300 тыс. украинских мужчин вернулись домой из-за российского вторжения.

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