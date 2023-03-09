Больше миллиона. Сколько украинских переселенцев нашли работу в Евросоюзе 9 марта, 13:54 Более миллиона украинских беженцев трудоустроились в ЕС (Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters)

Около 1,1 млн вынужденных переселенцев из Украины смогли найти работу в странах Европейского Союза.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас во время пресс-конференции в Брюсселе, посвященной первому году имплементации Директивы о временной защите для Украины, сообщает Укринформ.

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«Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса просителей убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС», — сказал он.

По словам Шинаса, всего на территории Евросоюза сейчас находится более 4 млн вынужденных переселенцев из Украины.

В этом контексте вице-президент Еврокомиссии указал на вызов, связанный со школьным обучением детей-переселенцев из Украины. По его словам, из около 1,3 млн украинских детей только половина учится в школах стран-пребывания. В то же время Шинас отметил, что значительная часть этих детей может учиться дистанционно в украинских школах.

В 2022 году в Евросоюз прибыло около 16 млн украинцев, из которых 11 млн потом вернулись в Украину, еще 1 млн человек уехали дальше в другие страны, а около 4 млн вынужденных переселенцев остались на территории ЕС.