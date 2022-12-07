Аккумуляторы, патрули, физические посты. Как во время блекаута будет работать охранный бизнес — интервью с основателем холдинга Шериф 7 декабря, 08:17 Эксклюзив НВ Дмитрий Стрижов, основатель Охранного холдинга Шериф (Фото:предосталено Д.Стрижовым)

Работа систем охранной сигнализации критически зависит от наличия электроэнергии, связи и интернета. Как можно защитить дом или офис без света НВ Бизнес узнал у Дмитрия Стрижова, основателя Охранного холдинга Шериф.



Тысячи квартир, домов, офисов и предприятий в Украине подключены к пультовым системам охранной сигнализации. Однако они критически зависят от наличия на охраняемом объекте электроэнергии и доступности каналов связи, чтобы вовремя передать сигнал тревоги. Не будет электричества и интернета — патруль своевременно не узнает о возникшей угрозе.

Видео дня

Энергетики и топ-политики все чаще заявляют об угрозе продолжительных блекаутов — более 5−7 дней. Как сократить до минимума риск отключения систем сигнализации и защитить свое имущество, повысить уровень компенсации потенциального ущерба и при чем тут опыт работы украинской компании Испании — в интервью Дмитрия Стрижова, члена наблюдательного совета и основателя Охранного холдинга Шериф.

— Как долго в автономном режиме во время продолжительных блекаутов может работать сигнализация, установленная охранными компаниями?

— Любая сигнализация должна иметь источник питания — аккумулятор. Иначе она перестает работать и не передает сигнал тревоги. Новые аккумуляторы в зависимости от типа охранной сигнализации и количества охранных датчиков держат заряд от 8 до 24 часов. Но после 2−3 лет эксплуатации емкость аккумулятора сильно падает. И в некоторых случаях он может держать не более получаса.

— Как увеличить срок автономной работы сигнализации?

— Первый совет. Если аккумулятор работает 2−3 года, то просто его поменяйте. В таком случае будет гарантирована связь от 8 до 24 часов.