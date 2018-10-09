Qatar Airways заинтересовалась покупкой части крупного московского аэропорта

Катарская авиакомпания Qatar Airways ожидает подписания документа, запускающего процесс покупки 25% московского аэропорта Внуково, в ближайшие недели.

Об этом сообщил исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер, передает издание Коммерсантъ.

"Сейчас мы находимся на стадии оценки активов, мы должны посмотреть на бизнес-модель. После оценки активов будет подписан документ. Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель", - сказал аль-Бакер, добив, что Qatar Airways очень заинтересована в покупке данного актива.

Qatar Airways была основана в 1997 году. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет. Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе.

Напомним, что авиакомпания объявила о намерении приобрести долю в аэропорту Внуково в марте этого года.

После, в апреле, Qatar Airways и российский аэропорт подписали меморандум о намерениях на приобретение катарской авиакомпанией до 25% от общего числа акций аэропорта.

Аэропорт Внуково - международный аэропорт федерального значения, один из четырех основных аэропортовМосквы и Московской области. Расположен в пределах одноименного московского района в 10 км к юго-западу от МКАД. Занимает третье место в России по количеству обслуженных пассажиров за год после аэропортов Шереметьево и Домодедово.