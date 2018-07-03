Qatar Airways увеличила частоту рейсов из Киева

Qatar Airways увеличила частоту полетов с 7 до 11 в неделю

Авиакомпания Qatar Airways со 2 июля изменила частоту полетов с 7 до 11 в неделю, добавив к ежедневным рейсам также рейсы по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Об этом сообщили в компании, передает avianews.com.

В Киеве рейсы из Дохи обслуживаются в аэропорту Борисполь. Qatar Airways использует на маршруте самолеты Airbus A320. В период пиковых загрузок полеты на линии выполняли также самолеты Airbus A330.

Кроме того, со 2 сентября авиакомпания планирует добавить дополнительный рейс в Киев по воскресеньям, увеличив частоту полетов на линии Доха-Киев с 11 до 12 раз в неделю.

Qatar Airways была основана в 1997 году. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет. Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе.

Напомним, что Qatar Airways начала выполнять рейсы Киев-Доха в августе 2017 года.

Первоначально полеты выполнялись ежедневно, а с 14 декабря 2017 года частота полетов была увеличена с семи до 14 в неделю. С вступлением 25 марта в силу летнего расписания полетов рейсы Киев-Доха начали выполняться с первоначальной частотой семь рейсов в неделю.