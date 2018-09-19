Qatar Airways потеряла более $69 млн из-за межарабского кризиса

Национальная авиакомпания Катара Qatar Airways за год потеряла более $69 млн из-за блокады страны, которую ввели соседние с ней государства.

Об этом сообщается в отчетности компании, передает агентство Reuters.

Таким образом, для перевозчика этот год стал "самым непростым за последние 20 лет".

"Этот бурный год неизбежно повлиял на наши финансовые результаты", - сказал главный исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер.

Напомним, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Йемен и Ливия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в связи с тем, что власти эмирата якобы спонсируют террористические организации и вмешиваются в суверенные дела других стран. Среди прочего, страны запретили катарским самолетам залетать в свое воздушное пространство.

Qatar Airways пришлось закрыть 18 направлений. Однако в отчете компании говорится, что перевозчик открыл 14 новых направлений. Отмечается, что переориентация на другие направления потребовала больших расходов. Прибыль компании в 2017/2018 финансовом году составила $2,6 млрд.

Qatar Airways была основана в 1997 году. Флот компании насчитывает 200 самолетов Boeing и Airbus. В 2016 году компания разместила заказ на 350 новых самолетов и согласно ее статистике, каждые 10 дней она получает новый самолет. Сеть компании охватывает более 150 направлений, наибольшее количество из них в Европе.