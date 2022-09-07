Провальный день Путина. Нефть подешевела до минимума за полгода, рынок газа «переварил» остановку Северного потока

7 сентября, 21:45
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Владимир Путин пригрозил остановить поставки газа и нефти (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via Reuters)

Владимир Путин пригрозил остановить поставки газа и нефти (Фото:Sergey Bobylev/TASS Host Photo Agency/Handout via Reuters)

Рынки нефти и газа не восприняли всерьез заявления российского диктатора о прекращении поставок углеводородов. Цены упали до минимумов.

Цена нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи ICE вечером 7 сентября опустилась ниже $89 за баррель — впервые с 3 февраля.

Американская марка WTI также упала ниже $85 за баррель впервые с 25 января.

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Кроме того, цена октябрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures снизилась до отметки $2134 за тысячу кубометров — то есть до уровня начала августа, когда еще не возник ажиотаж по поводу остановки Северного потока.

Ранее, 7 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме-2022 во Владивостоке российский диктатор Владимир Путин пригрозил прекращением поставок нефти, угля и нефтепродуктов в случае, если Запад введет потолок цен на эти ресурсы.

«И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего не будем поставлять. если кто-то попытается нам что-то навязать, то, хочу отметить, те, кто навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются […] Ничего навязанное делать не будем. И нам останется только одно, только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: Мерзни, мерзни, волчий хвост», — сказал Путин.

Как видно, заявление российского диктатора о возможном прекращении поставок не привело к росту цен не энергоресурсы.

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Более того, ажиотаж на рынке не вызвало и заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о введении предельной цены на российский газ.

Редактор: Александр Иванов

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