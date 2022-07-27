Путин выполнил угрозу. Прокачка по Северному потоку упала еще в два раза, цены взлетели выше $2300 за тысячу кубов

27 июля, 11:04
Владимир Путин ранее угрожал снизить прокачку по Северному потоку до одной пятой мощности газопровода (Фото:Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin via Reuters)

Владимир Путин ранее угрожал снизить прокачку по Северному потоку до одной пятой мощности газопровода (Фото:Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin via Reuters)

Прокачка газа по магистрали Северный поток с началом новых газовых суток 27 июля сократилась до 31 млн кубометров в суточном исчислении.

Это связано с выбытием из эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата, сообщает Интерфакс-Украина.

26 июля по Северному потоку было прокачано 65 млн кубометров газа.

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Плановая мощность газопровода составляет 167 млн кубов в сутки.

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Оператор ГТС Украины принял от Газпрома заявку на транзит газа на 27 июля в объеме 42,2 млн кубометров. Показатель 26 июля был 42 млн кубов. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции Суджа. По коридору через ГИС Сохрановка, находящемся под контролем российских оккупантов, заявка не принята.

Спотовые цены на газ в Европе взлетели выше $2300 за тысячу кубометров (26 июля не дотягивали и до $2100).

На данный момент резервы в европейских ПХГ составляют 67,11%. Прирост за последние отчетные сутки (25 июля) составил 0,39 процентных пункта.

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Как сообщалось, ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие — 90%.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Газ Северный поток Транзит газа Российский газ Цены на газ цена газа

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